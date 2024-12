Jesienno-zimowa przygoda ukochanej krowy i jej wiernego przyjaciela Pana Wrony. Historia ta pokazuje, że warto wierzyć w swoje marzenia oraz pozwala zrozumieć istotę bliskości, odwagi i prawdziwej magii świątecznego czasu. „Zima Mamy Mu” od 27 grudnia w Kinie Światowid.

Mama Mu nie jest taka jak wszystkie krowy. Kiedy inne zwierzęta grzecznie żują trawę, ona wpada na coraz to nowsze pomysły! Teraz zamarzył jej się zimowy muuusical, ale najpierw trzeba wyplątać się z nieprzewidzianych tarapatów… Na wielu rzeczach zna się jak krowa na gwiazdach – jest niezdarna i często coś idzie nie po jej myśli. Mimo to ciekawość świata nie opuszcza Mamy Mu nawet na moment – inaczej byłoby bardzo nudno. Plany o byciu wokalistką i aktorką na razie musi jednak odstawić na bok, bo gdzieś zniknął ukochany pluszak brata małej Liny. Mama Mu wraz ze swoim przyjacielem, Panem Wroną, rusza z kopyta i rozpoczyna śledztwo na farmie. Czasu jest niewiele, miś przechodzi z rąk do rąk i gubi się nawet pod wodą, ale dla rezolutnej krowy to tylko dodatkowa motywacja do działania. Komu w drogę, temuuu czas!

Reżyser: Christian Ryltenius

Produkcja: Szwecja 2023

Czas: 67 min