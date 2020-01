DKF: wygraj zaproszenie

W czwartek, 23 stycznia o godz. 19:00 Kino Światowid zaprasza na projekcję filmu „Bóg istnieje, a jej imię to Petrunia", w ramach spotkania Dyskusyjnego Klubu Filmowego. Dla naszych Czytelników mamy podwójne zaproszenie.

Akcja rozgrywa się w niewielkim miasteczku we wschodniej części Macedonii. Co roku w styczniu miejscowy pop wrzuca do rzeki drewniany krzyż, za którym do wody wskakują setki mężczyzn. Ten, komu uda się go wyłowić, może liczyć na szczęście i dobrobyt. Więcej przeczytasz w tym artykule.



Dla naszych Czytelników mamy do wygrania podwójne zaproszenie. Aby je wygrać, należy przesłać wiadomość na adres konkurs@portel.pl, w temacie wiadomości wpisując hasło DKF, a w treści swoje imię i nazwisko oraz odpowiedź na pytanie, dlaczego chcesz wybrać się na tę film. Wygrywa osoba, która najciekawiej odpowie na pytanie. Rozwiązanie konkursu 23 stycznia.



***

1. W każdym konkursie bierze udział tylko jedno zgłoszenie wysłane z jednego adresu mailowego.

2. Wysłanie więcej niż jednego zgłoszenia wyklucza uczestnika z udziału w konkursie

3. Każde zgłoszenie powinno zawierać wskazany w konkursie tytuł wiadomości (hasło), odpowiedź (o ile jest wymagana) oraz dane osobowe uczestnika konkursu.

4. Zgłoszenia wypełnione niepoprawnie nie będą rozpatrywane.

Przeczytaj cały regulamin konkursów portEl.pl