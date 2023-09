Kibicuj naszym dziewczynom! Sprawdź, kto wygrał karnet na Start!

W sobotę (23 września) o godz. 18 w hali Sportowo Widowiskowej MOSiR przy ul. grunwaldzkiej 135 zostanie rozegrany inauguracyjny mecz domowy sezonu 2023/24 ORLEN Superligi Kobiet piłki ręcznej pomiędzy EKS Start Elbląg a Galiczanką Lwów. Sprawdź, kto wygrał karnet na cały sezon rozgrywek! Rozwiązanie na dole.

Aby wziąć udział w konkursie wystarczy odpowiedzieć na następujące pytanie: Dlaczego lubię kibicować Startowi?

Odpowiedzi prosimy przesyłać do czwartku (21 września) do godz. 16 na adres: konkurs@portel.pl (tytuł maila: Start). W treści maila należy zawrzeć następującą formułę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu".

Autora najciekawszej według nas odpowiedzi nagrodzimy karnetem na cały sezon rozgrywek!

Dodatkowo, karnety na mecze piłkarek ręcznych EKS Start Elbląg w ORLEN Superlidze Kobiet w sezonie 2023/24 można kupić w siedzibie klubu w godz. 10:00-14:30, jak również kasach biletowych przed sobotnim meczem z Galiczanką Lwów.

Ceny karnetów na sezon 2023/24:

Cały - 150zł

Ulgowy - 75zł (do karnetu ulgowego prawo mają uczniowie oraz studenci do 26 roku życia, emeryci oraz renciści. Zniżka przysługuje za okazaniem odpowiedniego dokumentu uprawniającego do ulgi)

Rozwiązanie konkursu: karnet na cały sezon rozgrywek wygrywa Hanna Skrzypiec! Gratulujemy!

***

Regulamin konkursu

1. W każdym konkursie bierze udział tylko jedno zgłoszenie wysłane z jednego adresu mailowego.

2. Wysłanie więcej niż jednego zgłoszenia wyklucza uczestnika z udziału w konkursie

3. Każde zgłoszenie powinno zawierać wskazany w konkursie tytuł wiadomości (hasło), odpowiedź (o ile jest wymagana) oraz dane osobowe uczestnika konkursu.

4. Zgłoszenia wypełnione niepoprawnie nie będą rozpatrywane.

5. W treści maila należy także zawrzeć następującą formułę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu". Administratorem danych osobowych jest Biuro Usług Informatycznych Softel.

Przeczytaj cały regulamin konkursów portEl.pl