Konkurs. Immemorial wraca na elbląską scenę

Immemorial to mająca elbląskie korzenie formacja blackened death metalowa, która po 15-letniej przerwie wróciła w 2021 roku do grania. 15 listopada zagra koncert w Elblągu. O tym wydarzeniu i o zespole rozmawiamy z Pawłem Tadrowskim, inicjatorem powstania Immemorial i jego gitarzystą, w linkowanym materiale. Zapraszamy na konkurs, w którym można wygrać podwójną wejściówkę na koncert.

- Ostatni i chyba jedyny koncert w Elblągu graliśmy w 2000 czy w 2001 roku, więc jesteśmy bardzo ciekawi odbioru dzisiaj. Przygotowaliśmy 12 utworów, zarówno tych starych jak i nowych, będzie to swego rodzaju przekrój naszej twórczości. Pozostałe zespoły też będą na pewno bardzo ciekawe, bo każdy idzie w innym kierunku szeroko pojętego metalu – mówi o nadchodzącym wydarzeniu Paweł Tadrowski.

Zapraszamy do konkursu, w którym można wygrać podwójną wejściówkę do Mjazzgi na koncert 15 listopada. Zadanie jest proste, wystarczy odpowiedzieć na pytanie: Dlaczego to Ty powinieneś/powinnaś dostać podwójną wejściówkę na to wydarzenie? Nagrodzimy autora najciekawszej odpowiedzi, który na koncert będzie mógł zabrać także osobę towarzyszącą. Odpowiedzi prosimy wysyłać na adres: konkurs@portel.pl (w tytule maila wpisać: Immemorial) do 14 listopada do godz. 14. O wygranej poinformujemy na stronie i drogą mailową 14 listopada o godz. 15. Więcej informacji o koncercie tutaj.

***

1. W każdym konkursie bierze udział tylko jedno zgłoszenie wysłane z jednego adresu mailowego.

2. Wysłanie więcej niż jednego zgłoszenia wyklucza uczestnika z udziału w konkursie

3. Każde zgłoszenie powinno zawierać wskazany w konkursie tytuł wiadomości (hasło), odpowiedź (o ile jest wymagana) oraz dane osobowe uczestnika konkursu.

4. Zgłoszenia wypełnione niepoprawnie nie będą rozpatrywane.

5. W treści maila należy także zawrzeć następującą formułę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu". Administratorem danych osobowych jest Biuro Usług Informatycznych Softel.

