Konkurs. Od Ludwika XIV do współczesnych salonów gier (Co jest grane? Odc. 14)

Dziś w naszym cyklu o Arcade Classics Muzeum Elbląg parę słów o pinballach. Jak co miesiąc na naszych łamach można wygrać wejściówki do salonu gier!

O historii pinballa można przeczytać tutaj. Tymczasem ponownie mamy do rozdania dwie podwójne wejściówki do Arcade Classics Muzeum Elbląg. Żeby wziąć udział w konkursie należy:

Zaproponować nową, polską nazwę dla pinballa.

Na wiadomości czekamy do czwartku (4 maja) do godz. 12. Odpowiedzi przesyłać prosimy na adres konkurs@portel.pl, w tytule wpisując "Arcade 14". Dwóch autorów najciekawszych odpowiedzi wygra podwójną wejściówkę do Arcade Classics Muzeum Elbląg.

UWAGA! W treści maila należy także zawrzeć następującą formułę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu". Administratorem danych osobowych jest Biuro Usług Informatycznych Softel.

1. W każdym konkursie bierze udział tylko jedno zgłoszenie wysłane z jednego adresu mailowego.

2. Wysłanie więcej niż jednego zgłoszenia wyklucza uczestnika z udziału w konkursie

3. Każde zgłoszenie powinno zawierać wskazany w konkursie tytuł wiadomości (hasło), odpowiedź (o ile jest wymagana) oraz dane osobowe uczestnika konkursu.

4. Zgłoszenia wypełnione niepoprawnie nie będą rozpatrywane.

Przeczytaj cały regulamin konkursów portEl.pl.