Ona wygrała wejściówkę na wieczór taneczny!

Wieczór taneczny poświęcony salsie z bachatowym zastrzykiem to trzy godzinne, fantastyczne warsztaty z Jakubem Sajko wypełnione tańcem, muzyką, uśmiechem, pozytywną energią i zabawą! Spotkanie odbędzie się w sobotę (9 kwietnia) a my mamy do rozdania wejściówki!

Salsa to mieszanka różnych stylów muzycznych i tanecznych. Ma wiele odmian, ciągle ewoluuje. Muzyka wyzwala różne emocje i nastrój. Na naszych warsztatach wzbogacimy salsę o inne, nowe elementy - charakterystyczne dla bachaty. Będą zatem figury, będzie feeling bachaty, wszystko do muzyki jeszcze bardziej sensualnej niż zwykle. Więcej o wydarzeniu pisaliśmy w tym artykule. Dla naszych czytelników mamy do wygrania podwójną wejściówkę na wieczór taneczny! Aby wziąć udział w konkursie należy odpowiedzieć na pytanie: Za co lubisz bachatę? Na wiadomości czekamy do środy (6 kwietnia), do godziny 12:00. Odpowiedzi przesyłać prosimy na adres konkurs@portel.pl, w tytule wpisując "bachata". Autor najciekawszej odpowiedzi wygra podwójną wejściówkę na warsztaty. Konkurs wygrała Zuzanna Machała. Gratulujemy! Zaproszenie czeka do odbioru w redakcji UWAGA! W treści maila należy także zawrzeć następującą formułę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu". Administratorem danych osobowych jest Biuro Usług Informatycznych Softel. *** 1. W każdym konkursie bierze udział tylko jedno zgłoszenie wysłane z jednego adresu mailowego.

2. Wysłanie więcej niż jednego zgłoszenia wyklucza uczestnika z udziału w konkursie

3. Każde zgłoszenie powinno zawierać wskazany w konkursie tytuł wiadomości (hasło), odpowiedź (o ile jest wymagana) oraz dane osobowe uczestnika konkursu.

4. Zgłoszenia wypełnione niepoprawnie nie będą rozpatrywane.

5. W treści maila należy także zawrzeć następującą formułę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu". Administratorem danych osobowych jest Biuro Usług Informatycznych Softel.

Przeczytaj cały regulamin konkursów portEl.pl

