Oni wygrali bilety na koncert Kultu

Kult po latach wraca do Elbląga, zagra tu już 21 października, a my mieliśmy okazję porozmawiać z liderem legendarnego zespołu, Kazikiem Staszewskim. O muzyce i koncertach, ale też o wspomnieniach, także tych związanych z Elblągiem, czy... o serialach. Wywiad przeczytacie w tym artykule.

Okazja do posłuchania na żywo zespołu jest szczególna, bo w tym roku przypada 40-lecie działalności grupy. Od 1982 roku zespół budował swój status i popularność. Począwszy od pierwszych koncertów w klubach studenckich w latach 80. do największych sal koncertowych w XXI wieku. Zaangażowane społecznie teksty Kazika Staszewskiego wielokrotnie wzbudzały kontrowersje i dyskusje medialne, ale nieustająca od wielu lat popularność Kultu opiera się również na świetnej muzyce. Odpowiada za nią 10-osobowy skład zespołu zawierający pełną sekcję dętą.

UWAGA KONKURS! Dla naszych Czytelników mamy do wygrania w konkursie 8 biletów na koncert Kultu. Otrzymają je osoby, które najciekawiej odpowiedzą na pytanie: „Który tekst z repertuaru zespołu Kult najbardziej do mnie przemawia i dlaczego?”. Na odpowiedzi mailowe czekamy do 19 października pod adresem konkurs@portEl.pl.

Rozwiązanie konkursu: bilety na koncert Kultu wygrywa Zbigniew Opalewski, Seweryn Gibas, Anna Kowalska, Andrzej Witów, Agnieszka Goździejewicz, Paweł Domżał, Piotr Golder oraz Iwona Urbanowicz. Dziękujemy wszystkim za liczne zgłoszenia w konkursie, a zwycięzcom gratulujemy wygranej! Bilety są do odebrania w redakcji portEl.pl przy ulicy 1-go Maja 1c od poniedziałku do piątku w godz. 8:30-16:30.

1. W każdym konkursie bierze udział tylko jedno zgłoszenie wysłane z jednego adresu mailowego.

2. Wysłanie więcej niż jednego zgłoszenia wyklucza uczestnika z udziału w konkursie

3. Każde zgłoszenie powinno zawierać wskazany w konkursie tytuł wiadomości (hasło), odpowiedź (o ile jest wymagana) oraz dane osobowe uczestnika konkursu.

4. Zgłoszenia wypełnione niepoprawnie nie będą rozpatrywane.

5. W treści maila należy także zawrzeć następującą formułę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu". Administratorem danych osobowych jest Biuro Usług Informatycznych Softel.

Przeczytaj cały regulamin konkursów portEl.pl