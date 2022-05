 Oni wygrali hortensje na Dzień Matki

Kwiat hortensji symbolizuje uczciwość i wdzięczność, dlatego jest idealny, aby pokazać bliskim, jak bardzo doceniamy ich obecność. Hortensja jest również symbolem zrozumienia między dwojgiem ludzi, które nie musi być romantyczne. Nadchodzący Dzień Matki to idealna okazja, aby włożyć trochę wysiłku i zrobić mamie kwiatową niespodziankę - ona zawsze doceni nasze starania. W tym celu warto odwiedzić Gospodarstwo Ogrodnicze Piotra Zimińskiego.

Mają różne rozmiary i kolory. Ich kwiatostan osiąga od ośmiu do dwudziestu centymetrów, a kwiaty mogą mieć niebieski, różowy, fioletowy albo liliowy kolor. W Gospodarstwie Rolniczym Piotra Zimińskiego dostępne są jej wszystkie odsłony - do wyboru do koloru.

Dla naszych Czytelników przygotowaliśmy konkurs, w którym rozdajemy hortensje od Gospodarstwa Ogrodniczego Piotra Zimińskiego.

Aby wziąć udział w konkursie, należało odpowiedzieć na pytanie: Dlaczego chciałbyś dać swojej mamie hortensję?

ROZWIĄZANIE KONKURSU: hortensje wygrywają Justyna Wernerowicz, Aleksandra Gałązka i Maciej Borkowski. Dziękujemy wszystkim za bardzo liczne zgłoszenia w konkursie a zwycięzcom gratulujemy wygranej! Po więcej nagród zapraszamy do naszego działu konkursy.

1. W każdym konkursie bierze udział tylko jedno zgłoszenie wysłane z jednego adresu mailowego.

2. Wysłanie więcej niż jednego zgłoszenia wyklucza uczestnika z udziału w konkursie

3. Każde zgłoszenie powinno zawierać wskazany w konkursie tytuł wiadomości (hasło), odpowiedź (o ile jest wymagana) oraz dane osobowe uczestnika konkursu.

4. Zgłoszenia wypełnione niepoprawnie nie będą rozpatrywane.

5. W treści maila należy także zawrzeć następującą formułę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu". Administratorem danych osobowych jest Biuro Usług Informatycznych Softel.

Przeczytaj cały regulamin konkursów portEl.pl

Gospodarstwo Ogrodnicze Piotra Zimińskiego

ul. Druska 15

Tel: 55 233 77 23

Godziny otwarcia:

od poniedziałku do piątku 8-16

soboty 8-15

