Oni wygrali pączki w Tłusty Czwartek!

(fot MS)

Tłusty Czwartek, przypadający 16 lutego, jest po to, by osłodzić sobie życie. W tym roku ponownie rozdamy naszym Czytelnikom przepyszne, słodkie pączki od Ciastkarni "U Wołka". Co zrobić, by je wygrać?