Oni wygrali w konkursie na najlepsze zdjęcie z kalendarza Fotka Miesiąca

Nasi Czytelnicy wybrali najfajniejsze zdjęcie z kalendarza Fotka Miesiąca portElu. Najbardziej wysmakowane uzasadnienia nagradzamy voucherami do serwisu NaWynos. Nagrodę mamy też dla autora zdjęcia. Wszystkie fotki oraz ich autorów będzie można zobaczyć na żywo już w tę środę podczas wernisażu, a teraz poznajmy zwycięzców konkursu.

Uczestnicy Fotki Miesiąca cały rok polują z aparatem na najlepsze ujęcia. Niestraszne im deszcze ulewne i trzaskające mrozy. Wstają ze słońcem, a idą spać aleją gwiazd. Dzięki ich poświęceniu i talentowi powstaje nasz niezwykły kalendarz. I chociaż rok ma 12 miesięcy, u nas zawsze jest trzynaste bonusowe zdjęcie okładkowe.

Najlepszą fotką według naszych Czytelników okazało się zdjęcie nr 1 autorstwa Marcina Krasowskiego, które uzyskało ponad 1/4 wszystkich głosów (sprawdź wszystkie wyniki). Pan Marcin otrzymuje od nas nagrodę w wysokości 250 zł do odebrania podczas wernisażu w środę (11 stycznia) o godz. 18 w holu głównym CSE „Światowid”. Gratulujemy!

Pani Sylwia Wlazło zagłosowała na tę fotkę ponieważ ma ona w sobie jakąś zimową magię oraz wygląda jak kadr z filmu, pełna profeska i dobra robota fotografa. Myślę, że te zdjęcie jest taką wisienką na torcie do waszego kalendarza. Też tak sądzimy, dlatego zdjęcie nr 1 znalazło się na okładce naszego kalendarza!

Fotką uzyskującą drugą w kolejności największą liczbę głosów jest zdjęcie nr 7 autorstwa Piotra Leibnera. Pani Natalia Vogelsinger wybrała je ponieważ jest to jeden z tych widoków, który wręcz ukaja moje serce i wszelkie zmysły. Widok, a co więcej, okazja przebywania w takim miejscu pozwala mi na niesamowity relaks i sprawia u mnie uśmiech od ucha do ucha. Nie potrzeba mi nic więcej, niż to, do szczęścia.

Trzecią, ulubioną fotką naszych Czytelników okazało się zdjęcie nr 11. Dla pani Niny Szostak to listopadowe zdjęcie idealnie odzwierciedla pogodę tego miesiąca, ale również nostalgię związaną z przemijaniem, odchodzeniem. Dla mnie jest to zdjęcie skończone, dopełnione-idealne. Patrząc na nie wspominam moich ukochanych dziadka i babcię, którzy niedawno odeszli.

Dziękujemy wszystkim za nadesłane odpowiedzi i udział w konkursie. Niestety mogliśmy wybrać tylko 5 wygranych.

ROZWIĄZANIE KONKURSU Vouchery o wartości 50zł do serwisu NaWynos, który oferuje m.in. pizzę na dowóz w Elblągu otrzymują: Nina Szostak, Sylwia Wlazło, Aleksandra Biskup, Małgorzata Karwacka oraz Natalia Vogelsinger. Gratulujemy! Po odbiór nagród zapraszamy na wernisaż Fotki Misiąca, który odbędzie się w środę (11 stycznia) o godz. 18 w holu głównym CSE „Światowid”.

Zdjęcia będzie można obejrzeć w CSE Światowid. W środę (11 stycznia) o godz. 18 zapraszamy na wernisaż wystawy Fotka Miesiąca, będzie ona czynna w Światowidzie do końca lutego.

1. W każdym konkursie bierze udział tylko jedno zgłoszenie wysłane z jednego adresu mailowego.

2. Wysłanie więcej niż jednego zgłoszenia wyklucza uczestnika z udziału w konkursie

3. Każde zgłoszenie powinno zawierać wskazany w konkursie tytuł wiadomości (hasło), odpowiedź (o ile jest wymagana) oraz dane osobowe uczestnika konkursu.

4. Zgłoszenia wypełnione niepoprawnie nie będą rozpatrywane.

5. W treści maila należy także zawrzeć następującą formułę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu". Administratorem danych osobowych jest Biuro Usług Informatycznych Softel.

Przeczytaj cały regulamin konkursów portEl.pl