Oni wygrali wejściówki do Arcade Classics Muzeum

O jubileuszu kultowego Tekkena 3 przeczytamy w naszym kolejnym artykule z cyklu "Co jest grane?" Jak co miesiąc razem z Arcade Classics Muzeum Elbląg zapraszamy też na konkurs.

Artykuł związany z konkursem tutaj.

Kolejny konkurs w ramach cyklu "Co jest grane?" zakończony. Do wygrania były dwie podwójne wejściówki do Arcade Classics Muzeum, a także gadżety i pisma związane z grami.

Aby wziąć udział w konkursie należało odpowiedzieć na pytanie: Jaki jest Twój ulubiony bohater gier wideo i dlaczego?

ROZWIĄZANIE KONKURSU: podwójne wejściówki do Arcade Classics Muzeum, a także gadżety i pisma związane z grami wygrywa Krzysztof Lamek i Jakub Bugajski. Gratulujemy!

Ulubionym bohaterem Pana Krzysztofa jest Duke Nukem. - Na co dzień staram się być kulturalnym gościem. Przechodzę po oznaczonych przejściach dla pieszych, nie niszczę trawników i uśmiecham się ludzi. A Duke Nukem? Jest stereotypowym prostym twardzielem, ma blond kwadratowego jeża na głowie i ma gdzieś poprawność polityczna i obyczajową. Przy swoim stylu bycia dodatkowo ratuje naszą Ziemię przed najeźdźcami, czego 'efektem ubocznym' jest sympatia kobiet. Jak tu nie lubić takiego gościa? Czym są gry wideo, jak nie bezszkodowym chwilowym oderwaniem od napiętej rzeczywistości... – czytamy w mailu od Pana Krzysztofa.

