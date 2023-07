Ruszamy z pierwszą edycją konkursu „Rozpoznaj, dotrzyj i wyślij zdjęcie”. Chodzi o to, by jak najszybciej dotrzeć dzisiaj (niedziela, 16 lipca) na rowerze do miejsca widocznego na zdjęciu, które znajduje się na Wysoczyźnie Elbląskiej. Czekają nagrody!

Dla pierwszej osoby, która dotrze do miejsca widocznego na zdjęciu, zrobi sobie fotkę (ze znacznikiem czasu) z rowerem i kartką z napisem „Wysoczyzna Elbląska”, czeka nagroda – voucher na zakupy na 200 zł i nagrody książkowe. Czekamy na maile ze zdjęciami do godz. 11.

Szczegółowe zasady konkursu podaliśmy tu. Aby wyrównać szanse związane ze zbyt bliskim dojazdem, dodajemy do tych zasad wymóg przejechania co najmniej 5 kilometrów. Robiąc zdjęcie pamiętajcie, by możliwa była identyfikacja miejsca. Natomiast wysyłając zdjęcie na maila redakcja@portel.pl, nie zapomnijcie się przedstawić (przedstawić też inne sfotografowane z wami osoby, jeśli są na zdjęciu), napisać co to za miejsce, skąd przyjechaliście oraz że zgadzacie się na publikację wysłanego zdjęcia.

Ruszajcie w drogę, życzymy powodzenia! Nazwisko zwycięzcy podamy jeszcze w niedzielę. A jeśli nikomu nic uda się odnaleźć tego miejsca do godz. 11, nagroda w konkursie za tydzień się podwoi! Wyłączyliśmy też komentarze, by nie można było podpowiadać drogi do celu.

Redakcja portEl.pl

PS. W naszą zabawę włączył się również Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej, przekazując na konkurs książki i upominki. Dziękujemy!