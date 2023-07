Oto zwycięzcy konkursu z Wysoczyzną

Monika Czajkowska i Adrian Białowąs jako pierwsi dotarli na rowerach do miejsca, którego zdjęcie opublikowaliśmy w niedzielę o godz. 8 w naszym konkursie. To pomnik ofiar I wojny światowej w Jagodniku. W nagrodę sympatyczne małżeństwo otrzymuje od nas voucher na zakupy w wysokości 200 zł i nagrody książkowe. Gratulujemy!

„Od rana wiedzieliśmy mniej więcej o lokalizacji, ale stwierdziliśmy, że na pewno już ktoś jest w drodze, więc odpuszczamy w ten upalny dzień” – napisała do naszej redakcji pani Monika, wysyłając zdjęcie z mężem spod pomnika w Jagodniku. – O godz. 10 jeszcze nie było zdjęcia nikogo na portElu, więc postanowiliśmy się wybrać i spróbować szczęścia, skoro mapy Google pokazywały z miejsca naszego zamieszkania 45 minut. No cóż, dojechaliśmy później, bo trasa, którą ja wybrałam, okazała się dość ciężka. Ciągle górki, pola, gryzące robale i wycinka w lesie z milionem gałęzi i dziur w drodze. Mój mąż stwierdził, że jak zwykle wybrałam „najlepszą” trasę z możliwych. W lekkiej złości mimo wszystko dotarł ze mną do końca. Ciągle nie możemy złapać oddechu, ale czas uciekać do domu, bo upał – pisze pani Monika.

Jak się okazało, sympatyczne małżeństwo jako pierwsze odnalazło miejsce z naszej foto zagadki i wysłało do nas zdjęcie zgodne z regulaminem konkursu. Gratulujemy! W nagrodę otrzymują voucher na zakupy w wysokości 200 zł oraz nagrody książkowe. Do odebrania od poniedziałku od godz. 10 w naszej redakcji przy ul. 1 Maja 1c.

W następną niedzielę kolejna foto zagadka dla rowerzystów związana z Wysoczyzną Elbląską. Nagroda ta sama - voucher 200 zł na zakupy i książki. Zapraszamy do udziału i rywalizacji!