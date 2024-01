Sprawdź, kto wygrał. John McClane na automacie (Co jest grane? Odc. 18)

Pozostając w świątecznym klimacie dziś w naszym gierkowym cyklu piszemy o "Die Hard Arcade", w którą zagramy także w Arcade Classics Muzeum w Elblągu. Jak zawsze zapraszamy na konkurs. Rozwiązanie na dole.

"Popularność filmów z Willisem, jak to często bywa, odbiła się na świecie gier wideo. Japońska firma Sega we współpracy z amerykańską Fox Interactive doprowadziły w 1996 r. do wydania gry beat'em up znanej też pod tytułem Dynamite Deka (tak wydana w Japonii nie nawiązywała bezpośrednio do filmów), w której glina z Nowego Jorku (albo dwóch, jeśli grają dwie osoby) pokonuje kolejne zastępy wrogów" - piszemy w kolejnym odcinku Co jest grane? Cały tekst jest tutaj.

Tymczasem zapraszamy na konkurs. Tym razem bardziej filmowe pytanie, ale związane z tematem. Która część Szklanej Pułapki jest najlepsza i dlaczego?

Autorzy dwóch najciekawszych odpowiedzi otrzymają podwójną wejściówkę do Arcade Classics Muzeum Elbląg. Na wiadomości czekamy do czwartku (18 stycznia 2024), do godziny 12. Odpowiedzi przesyłać prosimy na adres konkurs@portel.pl, w tytule wpisując "Arcade 18".

Rozwiązanie konkursu: podwójną wejściówkę do Arcade Classics Muzeum Elbląg wygrywa Kuba Szymańczuk. Gratulujemy!

