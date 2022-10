Sprawdź, kto wygrał nagrody w konkursie

Nie ma chyba elblążanina, który nie był w swoim życiu chociaż raz w Bażantarni. Jak ten przyrodniczy skarb Elbląga wyglądał przed wojną, można się przekonać zaglądając do albumu „Bażantarnia elbląska na dawnych pocztówkach” autorstwa Zbigniewa Zajchowskiego, wydanego właśnie przez Wydawnictwo Uran. Dla naszych czytelników przygotowaliśmy konkurs, w którym do wygrania są albumy!

- Chciałam uwiecznić historii tego pięknego zakątka, którym możemy się szczycić. Zrobić coś cennego, co będzie służyć kolejnym pokoleniom. To zbiór dawnych pocztówek pana Zbigniewa Zajchowskiego, ale również mój. Treści w albumie były uzgadniane z różnymi historykami, osobami, które wiele na temat Bażantarni wiedzą i pamiętają – mówi Marzena Bracka-Kondracka, właścicielka wydawnictwa Uran z Elbląga. - Pokazaliśmy wiele ciekawych miejsc, m.in. restauracje, które kiedyś istniały w Bażantarni i przy parku. Myślę, że dla wielu osób będzie to bardzo ciekawa pozycja.

Wiele pocztówek przedstawiających dawną Bażantarnię nie było wcześniej nigdzie publikowanych. Niektóre z nich mają ponad 100 lat. Każda z nich zawiera opis w języku polskim, niemieckim i angielskim.

- Przypomnę, że w 2001 roku wydałam taką mapę „Bażantarnia elbląska” ze wszystkimi szlakami, informacjami o długości poszczególnych tras i czasie ich pokonania. Tę mapkę jeszcze można nabyć, moim zdaniem lepszej do tej pory nie było – dodaje Marzena Bracka-Kondracka.

Album „Bażantarnia elbląska na dawnych pocztówkach” można kupić w informacji turystycznej w Ratuszu Staromiejskim, w Muzeum Archeologiczno-Historycznym i w wydawnictwie Uran (zamówienia przyjmowane mailowo uran@uran.pl lub telefonicznie 604 143 066).

Dla naszych Czytelników mamy do wygrania trzy albumy pt. „Bażantarnia elbląska na dawnych pocztówkach”. Aby wygrać w konkursie należało jak najciekawiej odpowiedzieć na pytane: „Co najbardziej podoba mi się w Bażantarni?”.

Rozwiązanie konkursu: albumy „Bażantarnia elbląska na dawnych pocztówkach” wygrywa Monika Wąsowska, Przemysław Szmit oraz Anna Kurek. Gratulujemy!

–––

1. W każdym konkursie bierze udział tylko jedno zgłoszenie wysłane z jednego adresu mailowego.

2. Wysłanie więcej niż jednego zgłoszenia wyklucza uczestnika z udziału w konkursie.

3. Każde zgłoszenie powinno zawierać wskazany w konkursie tytuł wiadomości (hasło), odpowiedź (o ile jest wymagana) oraz dane osobowe uczestnika konkursu.

4. Zgłoszenia wypełnione niepoprawnie nie będą rozpatrywane.

5. W treści maila należy także zawrzeć następującą formułę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu". Administratorem danych osobowych jest Biuro Usług Informatycznych Softel.

Przeczytaj cały regulamin konkursów portEl.pl