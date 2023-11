Sprawdź, kto wygrał w konkursie Co jest grane? Odc. 17

W tym odcinku naszego cyklu zapraszamy na kolejne spotkanie z Andrzejem Krawczyńskim seniorem, twórcą pierwszego polskiego dżojstika. Jak zawsze zapraszamy na konkurs. Rozwiązanie konkursu na dole.

O Andrzeju Krawczyńskim seniorze, konstruktorze z Elbląga, można przeczytać tutaj.

Czas na pytanie konkursowe. Tym razem pytamy: Jaki jest najlepszy (i dlaczego) kontroler do gier? Dżojstik, klawiatura, pad, a może jeszcze coś innego?

Autorzy dwóch najciekawszych odpowiedzi otrzymają podwójną wejściówkę do Arcade Classics Muzeum Elbląg. Na wiadomości czekamy do czwartku (9 listopada), do godziny 12. Odpowiedzi przesyłać prosimy na adres konkurs@portel.pl, w tytule wpisując "Arcade 17".

Rozwiązanie konkursu: podwójną wejściówkę do Arcade Classics Muzeum Elbląg wygrywa Krzysztof Szymion. Gratulujemy!

