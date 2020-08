Sprawdź kto wygrał wejściówkę na seans w kinie samochodowym

Przed nami drugi seans kina samochodowego w Kinie Światowid. Przyjeżdżamy samochodami, spotykamy się na Placu Jagiellończyka, film wyświetlany będzie na dużym ekranie! Zapraszamy w sobotę 29 sierpnia. Początek o 21:00. Kto tym razem wygrał wejściówki?

Seans oglądamy w ramach programu "Kolej na kino". Wakacyjnego cyklu projekcji plenerowych Kina Światowid. Rozpoczynaliśmy od seansów przy dworcach kolejowych w regionie, potem gościliśmy w elbląskich parkach, a teraz czas na Plac Jagiellończyka i kino samochodowe. Podczas drugiego spotkania widzowie obejrzą polską komedię "(Nie)znajomi". To wzruszający i zabawny film o miłościach, inspirowany hitem, który pokochały miliony widzów na całym świecie. Grupa przyjaciół decyduje się zagrać w trakcie kolacji w niewinną grę. Do zakończenia spotkania wszyscy muszą ujawniać wiadomości przychodzące na ich telefony, a rozmowy mają odbywać się w trybie głośnomówiącym. Jak możemy się spodziewać, ten przyjemny wieczór wywróci ich świat do góry nogami. Wszystkich zmotoryzowanych miłośników Kina zapraszamy już do kupowania biletów. Można to zrobić on-line.

Kino Samochodowe, termin | sobota, 29 sierpnia, start seansu | 21:00, miejsce | plac Kazimierza Jagiellończyka, Bilety | 20 zł/samochód. Wejściówki wygrali: Alicja Grzywińska i Agnieszka Soboczyńska. Wejściówki do odebrania przed seansem.