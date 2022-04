Sprawdź, kto wygrał wejściówki do muzeum gier arcade

Fot. Andrzej Krawczyński

Kolejny miesiąc, kolejny konkurs z Arcade Classics Muzeum, który realizujemy w ramach cyklu "Co jest grane?". W najnowszym odcinku pisaliśmy o Sonicu, kultowej maskotce Segi, a w naszym konkursie do wygrania były dwie podwójne wejściówki do muzeum pełnego gier arcade przy ul. Wyczółkowskiego. Sprawdź kto je wygrał!

Kolejny konkurs w ramach cyklu "Co jest grane?" zakończony! W tym miesiącu pytaliśmy: Kto powinien być maskotką gier wideo produkowanych w Polsce i dlaczego? Artykuł dotyczący konkursu znajdziemy tutaj. ROZWIĄZANIE KONKURSU: podwójne wejściówki do muzeum gier arcade a także gadżety i pisma związane z grami wygrywają Monika Bylińska oraz Emilia Rama. Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia a zwycięzcom gratulujemy wygranej! Po więcej nagród zapraszamy do działu konkursy. *** 1. W każdym konkursie bierze udział tylko jedno zgłoszenie wysłane z jednego adresu mailowego. 2. Wysłanie więcej niż jednego zgłoszenia wyklucza uczestnika z udziału w konkursie 3. Każde zgłoszenie powinno zawierać wskazany w konkursie tytuł wiadomości (hasło), odpowiedź (o ile jest wymagana) oraz dane osobowe uczestnika konkursu. 4. Zgłoszenia wypełnione niepoprawnie nie będą rozpatrywane. 5. W treści maila należy także zawrzeć następującą formułę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu". Administratorem danych osobowych jest Biuro Usług Informatycznych Softel. Przeczytaj cały regulamin konkursów portEl.pl.

red.