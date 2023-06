Sprawdź, kto wygrał wejściówki na urodziny Dinoparku w Malborku!

Dinopark w Malborku przygotował trzy ulgowe wejściówki na swoje 13. urodziny 1 lipca! Przygotujcie się na niesamowitą podróż w czasie! Sprawdź, co odpowiedziały dzieci na pytanie konkursowe i kto wygrał wejściówki na te wydarzenie.

Wybierzcie się w niezapomnianą przygodę w prehistoryczny świat, gdzie ożywają dinozaury! Dinopark w Malborku to miejsce, w którym historia spotyka się z rozrywką, a pasjonaci dinozaurów w każdym wieku znajdą coś dla siebie.

W tym roku Dinopark Malbork obchodzi swoje 13. urodziny! W programie między innymi:

- popcorn;

- malowanie twarzy;

- maskotki;

- piana party;

- Zumba dla dzieci;

- bańki mydlane.

To tylko niektóre z atrakcji, które czekają na Was podczas 13. urodzin Dinoparku w Malborku. Nie przegapcie tego wyjątkowego wydarzenia i przyłączcie się do naszej dinozaurowej zabawy!

Aby wziąć udział w konkursie i wygrać wejściówkę na te wydarzenie należało zapytać swoje dziecko "Gdybyś mógł się przenieść w czasie i spotkać jednego dinozaura, którego byś wybrał i dlaczego?".

Wejściówkę na urodziny Dinoparku w Malborku wygrywają:

- Ada Bątkowska: Chciałabym spotkać malutkiego dinozaura. Takiego małego, najlepiej czerwonego i by dał się pogłaskać. By był grzeczny i nie drapał. A nawet jakby jego mama przyszła to też by dała się pogłaskać. Nazywałby się Miniosiek. Byśmy razem biegali!

- Ada Kurdyk: Ja wybrała bym takiego co ma skrzydła i lata i ma kolor tęczowy, bo ja lubię kolor tęczowy.

- Marcin Kołosiński: - Marcinku gdybyś mógł się cofnąć w czasie to jakiego dinozaura chciałbyś spotkać? - Najpotężniejszego! - Jaki to jest najpotężniejszy dinozaur? - Jaki to jest najpotężniejszy dinozaur? - Z piłą. - Dlaczego akurat tego? - Bo taki jest.

Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia i udział w konkursie, a zwycięzcom gratulujemy wygranej!

