Sprawdź kto wygrał zaproszenia na koncert Mroza w Multikinie

25 listopada będzie można zobaczyć na wielkim ekranie w kinach Multikina koncert Mrozu na fali! To jedyne takie wydarzenie! Pływający koncert z cyklu Welcome Session Tour odbył się we wrześniu w Gdańsku i obejrzały go tysiące osób.

Mrozu ze swoim wyjątkowym składem muzycznym popłynęli Motławą na barce, a publiczność idąca nabrzeżem mogła wysłuchać zarówno już znanych jak i nowych utworów. Przebój roku “Złoto” wybrzmiał niesamowicie w tym wyjątkowym otoczeniu! Teraz jeszcze więcej osób ma szansę zobaczyć to wyjątkowe wydarzenie w najwyższej kinowej jakości. Już 25 listopada muzyka popłynie w sieci kin Multikino w całej Polsce a my mamy do wygrania 2 podwójne zaproszenia na ten koncert! Aby wziąć udział w konkursie należy odpowiedzieć na pytanie: Dlaczego Mrozu jest na fali? Autorzy najciekawszych odpowiedzi wygrają wejściówki! Zaproszenia wygrali: Anna Borecka i Krzysztof Olszewski. Gratulujemy! *** Regulamin konkursu 1. W każdym konkursie bierze udział tylko jedno zgłoszenie wysłane z jednego adresu mailowego. 2. Wysłanie więcej niż jednego zgłoszenia wyklucza uczestnika z udziału w konkursie 3. Każde zgłoszenie powinno zawierać wskazany w konkursie tytuł wiadomości (hasło), odpowiedź (o ile jest wymagana) oraz dane osobowe uczestnika konkursu. 4. Zgłoszenia wypełnione niepoprawnie nie będą rozpatrywane. 5. W treści maila należy także zawrzeć następującą formułę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu". Administratorem danych osobowych jest Biuro Usług Informatycznych Softel.

