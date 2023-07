Wygraj 700 zł na tatuaż. Konkurs NaWynos i Sky Tattoo

17 lipca obchodzony był Dzień Tatuażu. Z tej okazji, właśnie od poniedziałku, możecie wziąć udział w konkursie zorganizowanym przez serwis NaWynos oraz Sky Tattoo Elbląg. Co zrobić? Szczegóły w tekście.

Jeśli lubicie dziary ta zabawa jest właśnie dla Was. Jeszcze do końca niedzieli macie czas wziąć udział w naszym konkursie. A nagroda jest nie byle jaka! To voucher na 350 zł dla Ciebie oraz kolejny na 350 zł dla bliskiej Ci osoby do wykorzystania w Sky Tattoo Elbląg.

Aby wziąć udział w konkursie, wykonaj poniższe kroki:

W naszym facebookowym poście oznacz osobę, z którą chciałbyś sobie zrobić tatuaż i wybierz dla niej dziarę TEMATYCZNIE ZWIĄZANĄ Z JEDZENIEM, wstawiając jej zdjęcie/projekt w komentarzu.

oznacz osobę, z którą chciałbyś sobie zrobić tatuaż i wybierz dla niej dziarę TEMATYCZNIE ZWIĄZANĄ Z JEDZENIEM, wstawiając jej zdjęcie/projekt w komentarzu. Upewnij się, że obserwujesz profil NaWynos i SKY Tattoo Elbląg .

i . Polub ten post i udostępnij go publicznie.

Zbierz jak najwiecej lajków pod komentarzem.

Konkurs trwa do niedzieli (23 lipca), do godziny 23:59. Zwycięzcą zostanie osoba z największą liczbą lajków.

PS. Nie martwcie się, zwycięzca nie musi sobie dziarać projektu z komentarza. Zostawiamy Was z tą decyzją samych!

Powodzenia!

Regulamin konkursu

--- autopromocja ---