Wygraj karnet na mecze Startu

Piłkarki ręczne EKS Start Elbląg rozpoczęły już rywalizację w PGNiG Superligi kobiet, jednak dopiero w najbliższą niedzielę (25 września) zagrają pierwszy mecz przed własną publicznością. Dla naszych czytelników mamy dwa karnety na cały sezon.

Szczypiornistki Startu rozegrały już dwa mecze wyjazdowe w sezonie 2022/2023. Drużyna Romana Monta oba te spotkania wygrała i ma już na swoim koncie sześć punktów. Elblążanki chcą kontynuować zwycięską passę i pokonać kolejnego rywala, którym będzie Piotrcovia Piotrków Trybunalski. Z tym przeciwnikiem nasza drużyna będzie rywalizować przed własną publicznością w najbliższą niedzielę (25 września) w hali przy al. Grunwaldzkiej. Dla naszych czytelników mamy dwa karnety na mecze Startu, które będą obowiązywać na wszystkie mecze PGNiG Superligi kobiet, a także na pojedynki Pucharu Polski. By wygrać jeden z nich wystarczy udzielić nam odpowiedzi na pytanie: Która z zawodniczek i dlaczego zaprezentowała się najlepiej w Gnieźnie i w Chorzowie? Na wiadomości czekamy do piątku (23 września) do godz. 12. Odpowiedzi prosimy przesyłać na adres konkurs@portel.pl, w tytule wpisując „Karnet na Start". Autorzy najciekawszych według nas odpowiedzi otrzymają karnety na cały sezon 2022/2023.

UWAGA! W treści maila należy także zawrzeć następującą formułę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu". Administratorem danych osobowych jest Biuro Usług Informatycznych Softel.

1. W każdym konkursie bierze udział tylko jedno zgłoszenie wysłane z jednego adresu mailowego.

2. Wysłanie więcej niż jednego zgłoszenia wyklucza uczestnika z udziału w konkursie

3. Każde zgłoszenie powinno zawierać wskazany w konkursie tytuł wiadomości (hasło), odpowiedź (o ile jest wymagana) oraz dane osobowe uczestnika konkursu.

4. Zgłoszenia wypełnione niepoprawnie nie będą rozpatrywane.

5. W treści maila należy także zawrzeć następującą formułę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu". Administratorem danych osobowych jest Biuro Usług Informatycznych Softel.

Przeczytaj cały regulamin konkursów portEl.pl