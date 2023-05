Wygraj niezapominajki w konkursie!

Nasze babcie wierzyły, że jeśli ich córki (panny) będą kładły na noc pod poduszkę kwiat niezapominajki, szybciej znajdą sobie mężów. Chcesz sprawdzić, czy to działa? Weź udział w najnowszym konkursie portEl.l i firmy Źródło Dobrych Roślin Piotra Zimińskiego i wygraj kompozycję niezapominajek! Oczywiście konkurs jest dla wszystkich, nie tylko dla panien...

Nie bez bez powodu wspominamy o tych kwiatach, bo 15 maja w kalendarzu świąt nietypowych przypada Dzień Niezapominajki. To dzień, w którym promowane są w szczególności walory polskiej przyrody, jej różnorodność biologiczna, przypomina się też o potrzebie ochrony przyrody. Święto zachęca również do pamiętania o bliskich, życzliwości i otwarcia się na innych.

Dlatego razem z firmą Źródło Dobrych Roślin Piotra Zimińskiego przygotowaliśmy konkurs, w którym można wygrać 8 kompozycji niezapominajek. By wziąć udział w konkursie i mieć szansę na wygraną, należy do 15 maja (do końca dnia) wysłać zgłoszenie mailem na adres konkurs@portEl.pl, odpowiadając na pytanie: Z czym kojarzy mi się niezapominajka? W tytule maila prosimy o wpisanie hasła „niezapominajka”, a w treści poza odpowiedzią na pytania przesłać swoje imię i nazwisko oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Autorzy najciekawszych odpowiedzi otrzymają w nagrodę kompozycję tych kwiatów.

Informację o wynikach konkursu podamy we wtorek, 16 maja, a laureaci będą mogli odebrać nagrody w siedzibie firmy Piotra Zimińskiego (Elbląg, ul. Druskaj 15).

***

1. W każdym konkursie bierze udział tylko jedno zgłoszenie wysłane z jednego adresu mailowego.

2. Wysłanie więcej niż jednego zgłoszenia wyklucza uczestnika z udziału w konkursie

3. Każde zgłoszenie powinno zawierać wskazany w konkursie tytuł wiadomości (hasło), odpowiedź (o ile jest wymagana) oraz dane osobowe uczestnika konkursu.

4. Zgłoszenia wypełnione niepoprawnie nie będą rozpatrywane.

5. W treści maila należy także zawrzeć następującą formułę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu". Administratorem danych osobowych jest Biuro Usług Informatycznych Softel.

Przeczytaj cały regulamin konkursów portEl.pl

