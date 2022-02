Wygraj podwójne zaproszenie na występ kabaretu Paranienormalni

Zapraszamy na występ pełen humoru i dobrej zabawy! Już w sobotę (2 kwietnia), na sali widowiskowo-sportowej CSE „Światowid” w Elblągu wystąpi kabaret Paranienormalni w programie „Bez znieczulenia”! Na pewne rzeczy nie można być przygotowanym. Na przykład na globalną pandemię czy tornado z hormonów piętnastolatka. Dlatego niektóre sytuacje trzeba przeżyć w życiu bez znieczulenia. 15 lat to trudny wiek nastolęctwa, a tyle właśnie kończą Paranienormalni. Co robi 15-latek w obliczu pandemii, jeśli jest kabaretem? Obraca wszystko w żart!

„Bez znieczulenia" to najnowszy program kabaretu Paranienormalni, który właśnie rozpoczyna jubileusz swojego 15 lecia. W najnowszym spektaklu nie będzie jednak powrotów do dobrze już znanych skeczów. Widzów zaskoczą zupełnie nowe historie i postaci. „Bez znieczulenia” to prawie dwie godziny wyśmienitej zabawy i paranienormalnej energii, z której kabaret słynie od lat. Zobaczycie nie tylko mieszankę pandemicznych historii, ale również spotkacie się z tematami, które bliskie są każdemu. Jak nie zwariować we współczesnym świecie? Jak znaleźć miłość w Internecie i zagrać w reklamie z największymi gwiazdami kina? I najważniejsze. Czy teściowa to też rodzina? „Bez znieczulenia” to szczepionka na wirus gorszego nastroju.

Paranienormalni na polskiej scenie kabaretowej pojawili się w 2004 roku. Już pierwszy program, na który składały się skecze takie jak: Papieros, Młotek i Gwóźdź, Gołębie, pokazał jak wielki potencjał tkwi w grupie. Przez kilka następnych lat z ogromnym powodzeniem zespół pojawiał się na ogólnopolskich przeglądach, konkursach i festiwalach kabaretowych zdobywając szereg nagród.

Kabaret Paranienormalni rocznie grywa ponad 200 koncertów, nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Spektakle grupy obejrzeli już widzowie w Anglii, Szkocji, Irlandii, Francji, Holandii i Belgii. Koncerty dla Polonii cieszą się ogromnym zainteresowaniem również w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, którą kabaret odwiedza regularnie od 2008 roku.

>> Miejsce: sala widowiskowo-sportowa CSE „Światowid"

>> 2 kwietnia (sobota)

>> Bilety w cenie od 40 do 80 zł

Bilety można nabyć:

>> online

>> w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid" w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 20.30. W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30

>> w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid" w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00

>> w konkursie portElu!

Dla naszych czytelników mamy do wygrania podwójne zaproszenie na występ kabaretu Paranienormalni! Aby wziąć udział w konkursie należy odpowiedzieć na pytanie: Za co lubię kabaret Paranienormalni?

Na wiadomości czekamy do piątku (25 lutego), do godziny 12:00. Odpowiedzi przesyłać prosimy na adres konkurs@portel.pl, w tytule wpisując "Paranienormalni". Autor najciekawszej odpowiedzi wygra podwójne zaproszenie na występ kabaretu.

UWAGA! W treści maila należy także zawrzeć następującą formułę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu". Administratorem danych osobowych jest Biuro Usług Informatycznych Softel.

1. W każdym konkursie bierze udział tylko jedno zgłoszenie wysłane z jednego adresu mailowego.

2. Wysłanie więcej niż jednego zgłoszenia wyklucza uczestnika z udziału w konkursie

3. Każde zgłoszenie powinno zawierać wskazany w konkursie tytuł wiadomości (hasło), odpowiedź (o ile jest wymagana) oraz dane osobowe uczestnika konkursu.

4. Zgłoszenia wypełnione niepoprawnie nie będą rozpatrywane.

5. W treści maila należy także zawrzeć następującą formułę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu". Administratorem danych osobowych jest Biuro Usług Informatycznych Softel.

