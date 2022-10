Wygraj wejściówkę na Kabaret Młodych Panów!

Już 29 października w gościnne progi Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu zawita Kabaret Młodych Panów z programem „To jest chore!”. Zapowiada się fantastyczna zabawa a my mamy do wygrania dwie wejściówki na te wydarzenie!

Kabaret Młodych Panów wystąpi 29 października o godz. 18 w sali widowiskowo-sportowej CSE „Światowid” w Elblągu

"To jest chore" to najnowsza propozycja Kabaretu Młodych Panów, jak każdy ich program, dotyka kwestii społecznych, tego z czym spotykamy się na co dzień. "To jest chore" mieści się w ramach wszystkiego, co może zaistnieć w szeroko rozumianych relacjach międzyludzkich, a co odbiega od normy. Idąc dalej, jest o tym, co nienormalne, bezsensowne i absurdalne w naszej codzienności.

Jak mawiał Zygmunt Freud "nie ma ludzi zdrowych, są tylko niezdiagnozowani" i ten program w pełni to potwierdza.

Zabawne skecze i zaskakujące puenty, których tutaj nie brakuje, świetne scenki łączące, jak i ironiczne, mądre piosenki sprawiają, że dwie godziny mijają nam bardzo szybko i czujemy zdrowy niedosyt.

Wszystko wykonane na najwyższym poziomie estradowym i z pełnym zaangażowaniem. Panowie zgrabnie łączą obiektywizm z umiarkowanym realizmem nie koncentrując się wyłącznie na zaletach, ani na wadach świata i ludzi. Ukazują świat we właściwych proporcjach i pochopnie nie uogólniają.

Uwaga konkurs! Dla naszych Czytelników mamy do wygrania dwie pojedyncze wejściówki na te wydarzenie. Aby wziąć udział w konkursie należy odpowiedzieć na pytanie: Za co lubię Kabaret Młodych Panów? Autorzy dwóch najciekawszych według nas odpowiedzi wygrają wejściówki.

Na wiadomości czekamy do środy (26 października), do godz. 12. Odpowiedzi przesyłać prosimy na adres konkurs@portel.pl, w tytule wpisując "Kabaret". Autor najciekawszej odpowiedzi wygra podwójną wejściówkę na koncert.

UWAGA! W treści maila należy zawrzeć swoje imię, nazwisko, numer telefonu oraz następującą formułę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu". Administratorem danych osobowych jest Biuro Usług Informatycznych Softel.

***

1. W każdym konkursie bierze udział tylko jedno zgłoszenie wysłane z jednego adresu mailowego.

2. Wysłanie więcej niż jednego zgłoszenia wyklucza uczestnika z udziału w konkursie.

3. Każde zgłoszenie powinno zawierać wskazany w konkursie tytuł wiadomości (hasło), odpowiedź (o ile jest wymagana) oraz dane osobowe uczestnika konkursu.

4. Zgłoszenia wypełnione niepoprawnie nie będą rozpatrywane.

5. W treści maila należy także zawrzeć następującą formułę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu". Administratorem danych osobowych jest Biuro Usług Informatycznych Softel.

