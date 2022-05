Wygraj wejściówkę na transmisję z nowojorskiej opery

Kino Światowid zaprasza na ostatnią transmisję z The Metropolitan Opera w tym sezonie. Tym razem będzie to adaptacja operowa ponadczasowego dzieła Szekspira. "Hamlet" już 4 czerwca o godz. 18:55 a my mamy do wygrania dwie wejściówki dla naszych Czytelników.

Teraz ta niezwykła współczesna opera zadebiutuje na ekranach kin. Reżyseruje Neil Armfield, dyryguje, debiutujący w Met, Nicholas Carter. Na scenie zobaczymy członków pierwotnej obsady, m.in. tenora Allana Claytona w roli tytułowej. Partnerować będą mu sopranistka Brenda Rae jako Ofelia, mezzosopranistka Sarah Connolly jako Gertruda, baryton Rod Gilfry jako Klaudiusz, a także, cieszący się mianem operowej legendy, bas-baryton John Relyea jako duch ojca Hamleta. Dla naszych czytelników mamy do wygrania dwie wejściówki na transmisję! Aby wziąć udział w konkursie należy odpowiedzieć na pytanie: Co najbardziej chciałbyś/ chciałabyś zwiedzić w Nowym Jorku i dlaczego? Na wiadomości czekamy do czwartku (2 czerwca), do godziny 12:00. Odpowiedzi przesyłać prosimy na adres konkurs@portel.pl, w tytule wpisując "Hamlet". Autorzy najciekawszych odpowiedzi wygrają wejściówkę na transmisję. UWAGA! W treści maila należy także zawrzeć następującą formułę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu". Administratorem danych osobowych jest Biuro Usług Informatycznych Softel. *** 1. W każdym konkursie bierze udział tylko jedno zgłoszenie wysłane z jednego adresu mailowego. 2. Wysłanie więcej niż jednego zgłoszenia wyklucza uczestnika z udziału w konkursie 3. Każde zgłoszenie powinno zawierać wskazany w konkursie tytuł wiadomości (hasło), odpowiedź (o ile jest wymagana) oraz dane osobowe uczestnika konkursu. 4. Zgłoszenia wypełnione niepoprawnie nie będą rozpatrywane. 5. W treści maila należy także zawrzeć następującą formułę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu". Administratorem danych osobowych jest Biuro Usług Informatycznych Softel.

