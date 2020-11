Na wymaz bez wychodzenia z auta

Dziś (3 listopada), około południa na parkingu przed Halą Sportowo-Widowiskową dało się zaobserwować długą kolejkę samochodów. Tym razem elblążanie nie jechali w to miejsce, by uczestniczyć w jakimś wydarzeniu sportowym i kulturalnym, ale... na wymaz. Przy Grunwaldzkiej 135 wymazy pobierają... żołnierze. Zobacz zdjęcia.

Punkt drive-through dla zmotoryzowanych przygotowali żołnierze 43 batalionu lekkiej piechoty w Braniewie, który wchodzi w skład 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Zza taśmy zabezpieczającej teren dało się zaobserwować kierowców podjeżdżających do punktu pobrania wymazu, których "obsługiwała" odziana w biały kombinezon postać.

- Do punktu drive-through kierowani są wszyscy, którzy posiadają wskazanie do badania na obecność wirusa SARS- CoV 2 wystawione przez lekarza rodzinnego, szpital lub stacje sanitarno- epidemiologiczną – zaznacza ppor. Anna Szczepańska z braniewskiego batalionu. Jak wygląda cała procedura?

- Po wjeździe na punkt wymazowy kierowcy pokonują wyznaczoną trasę i zatrzymują się przy punkcie ewidencyjnym. Kierowca w tym miejscu przekazuje skierowanie na wymaz i swoje dane osobowe, które są wprowadzane do systemu EWP Narodowego Funduszu Zdrowia. W ten sposób weryfikuje się dane, przede wszystkim to, czy dana osoba ma ważne skierowanie na badanie. Kolejny przystanek to już punkt wymazowy, po jego pobraniu kierowcy mogą jechać – mówi ppłk Grzegorz Wnuk, dowódca 43 batalionu lekkiej piechoty w Braniewie.

Oficer przyznaje, że zadania, przed którymi stanęli żołnierze, stanowią pewną nowość.

- Nie jest to typowa sytuacja, należy jednak zaznaczyć, że w działaniach dotyczących walki z pandemią bierzemy udział już od kwietnia i to zaangażowanie cały czas rośnie. Jeśli chodzi o przygotowanie do pracy w punktach wymazowych, to każdy z żołnierzy musi mieć odbyte przeszkolenie medyczne, czyli kwalifikowaną pierwszą pomoc. Oprócz tego są przeszkoleni pod kątem pobierania wymazów – podkreśla.

Dowódca zaznacza, że by realizować takie zadania, należy też zadbać o odpowiednie środki bezpieczeństwa.

- Przede wszystkim osoba przyjeżdżająca na wymaz do takiego punktu absolutnie nie może opuszczać pojazdu. Ci, którzy pracują na punkcie ewidencyjnym, są wyposażeni w maski i rękawiczki, po kontakcie z każdą osobą przyjeżdżającą na punkt te rękawiczki wymieniają na nowe. Jeśli natomiast chodzi o samo miejsce, w którym są pobierane wymazy, to żołnierze tam pracujący są wyposażeni we wszelkie możliwe środki zabezpieczające: tak jak pracownicy ochrony zdrowia.

Ppłk Wnuk podkreśla, że do tej pory (rozmawialiśmy ok. południa – dop. red.) wszystko przebiega bardzo sprawnie.

- Mamy obstawioną całą trasę przejazdu, odpowiednio kierujemy przyjeżdżających. Czas od dojazdu na punkt ewidencyjny do opuszczenia punktu pobrania wymazu trwa od 2 do 3 min.

Ppor. Edyta Grodź podkreśla, że ostatnie przygotowania do postawienia punktu drive-through żołnierze batalionu podjęli wczoraj.

- Wszystko zostało rozstawione w poniedziałek, cały sprzęt i środki potrzebne do organizacji punktu były jednak gotowe znacznie wcześniej. Z racji wzrostu liczby zakażeń wiedzieliśmy już z wyprzedzeniem, że będziemy podejmować takie działania. Jest to rzeczywiście nowa sytuacja, ale zgodnie z naszą dewizą jesteśmy zawsze gotowi i zawsze blisko: wiemy, w jaki sposób przeprowadzić całą procedurę, rozpoczęliśmy szkolenia związane z organizacją takiego punktu już kilka miesięcy temu.

Edyta Grodź zaznacza, że żołnierze bez problemów przeprowadzają wymazy.

- Świadczy o tym fakt, że po 2,5 godziny pobrano ich już 70.

- To kolejny wymazowy punkt zabezpieczony przez Terytorialsów w naszym województwie. Wojsko zaangażowane jest dotychczas w 225 punktach w całym kraju – informuje ppor. Anna Szczepańska z 43 batalionu lekkiej piechoty w Braniewie. - Na Warmii i Mazurach takich punktów wspieranych przez żołnierzy WOT jest łącznie 30. Utrzymywane są także mobilne zespoły wymazowe do pobierania próbek, które działają m. in. w domach pomocy społecznej, placówkach opiekuńczych oraz środowiskach domowych. Punkt drive-through na parkingu przed Halą Sportowo–Widowiskową przy al. Grunwaldzkiej 135 w Elblągu będzie dostępny w godz. 10-14.