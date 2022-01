Piąta fala pandemii

- O 90 proc. wzrosły zakażenia koronawirusem w Polsce w porównaniu do ubiegłego tygodnia. Minister Zdrowia zapowiedział przejście administracji państwowej na tryb pracy zdalnej. W Elblągu i powiecie odnotowano kolejne zgony związane z koronawirusem.

W ciągu ostatniej doby z powodu koronawirusa w Elblągu zmarły kolejne trzy osoby. U wszystkich zdiagnozowano choroby współistniejące. W powiecie elbląskim dwie, również w tym przypadku zmarli mieli choroby współistniejące.

W Elblągu przybyło 52 nowych przypadków koronawirusa, wskaźnik zakażeń na 10 tys. mieszkańców wynosi 4,37. W powiecie elbląskim odnotowano 26 nowych przypadków, wskaźnik wynosi 4,56. W Elblągu na kwarantannie przebywa 1020 osób, wykonano 226 testów. W powiecie elbląskim kwarantanną objęto 608 osób, wykonano 108 testów.

W województwie warmińsko - mazurskim przybyło 1034 nowych przypadków, zmarło 19 osób, z czego 15 15 miało choroby współistniejące. Na kwarantannie przebywa 16696 osób, wykonano 4602 testów. W całej Polsce odnotowano 30568 nowych przypadków, zmarło 375 osób, z tego 300 miało choroby współistniejące. W porównaniu z ubiegłym tygodniem oznacza to wzrost zakażeń o 90 proc. Na kwarantannie przebywa 493483 osoby, wykonano 122345 testów.

Minister zdrowia zapowiedział przejście administracji państwowej na pracę zdalną oraz zaapelował do przedsiębiorców o wprowadzenie takiego rozwiązania tam, gdzie jest to możliwe.

- Apeluję o to, aby w miarę możliwości ta praca zdalna znowu stała się standardem. Jeżeli nie zmniejszymy mobilności, to niestety musimy się dalej liczyć z bardzo dynamicznym wzrostem zakażeń. A nasz system opieki zdrowotnej jest w stanie obsłużyć 40 tys. chorych na COVID, możemy zwiększyć liczbę łóżek do 60 tys., ale to już scenariusze, które oznaczają brak wydolności, nawet kolejki karetek - mówił Adam Niedzielski, minister zdrowia na dzisiejszej konferencji prasowej.

Na razie nie jest przewidywany tryb nauki zdalnej w placówkach edukacyjnych.