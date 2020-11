Potrzebna pomoc dla DPS-u w Rangórach

W bardzo trudnej sytuacji znalazł się Dom Pomocy Społecznej w Rangórach. - Od tygodnia część z personelu jest zakażona, przebywa w izolacji domowej. Dziś po kolejnych testach w DPS okazało się że mieszkanki i kolejni opiekunowie są zarażeni – informowało wczoraj (2 listopada) na swoim profilu facebookowym Regionalne Centrum Wolontariatu, które szuka dla DPS-u pomocników.

O tym, że DPS w Rangórach jest ogniskiem koronawirusa, informowały dziś m. in. służby wojewody warmińsko-mazurskiego.

- Mamy nadzieję, że naszym apelem sprowokujemy ludzi, bo ręce do pracy są tam bardzo potrzebne. - mówi Gabriela Zimirowska z Regionalnego Centrum Wolontariatu. - To m. in. praca opiekuńcza, pomoc przy karmieniu czy ubieraniu się. Ci ludzie są tam zamknięci, część z nich miała wymaz pozytywny. Znaczna część personelu już wcześniej poszła na kwarantannę, co sprawiło, że jest dużo mieszkańców, a mało pracowników. Chodzi o to, by wesprzeć te opiekunki, które jeszcze są na miejscu. Mieliśmy już propozycje pracy wolontaryjnej do pomocy w szpitalu i ludzie się zgłaszali, naprawdę wierzę, że również DPS w Rangórach otrzyma pomoc.

"Jeśli ktoś z Państwa czuje się na siłach, by dołączyć do ich zespołu i wspomóc go dodatkową parą rąk, prosimy skontaktować się z Nami 55 235 18 85 lub bezpośrednio z Domem Pomocy Społecznej, tel. 55 234 88 92 lub 503 907 547" – czytamy na FB Regionalnego Centrum Wolontariatu.