Rząd ogłosił kolejne restrykcje

Podczas konferencji prasowej w środę (4.11) premier Mateusz Morawiecki przedstawił nowe restrykcje, które będą obowiązywały od 7 do 29 listopada. Zamknięte zostaną teatry, kina, muzea, galerie, wszystkie instytucje, które świadczą usługi kulturalne. Do nich dołączają sklepy w galeriach handlowych, poza funkcjonującymi tam sklepami spożywczymi, aptekami i punktami usługowymi.

- Przedstawiciele Światowej Organizacji Zdrowia podkreślają, że druga fala może być groźniejsza i dłuższa, niż się spodziewaliśmy. Listopad będzie najtrudniejszym miesiącem, kolejne restrykcje są bardzo potrzebne – mówił podczas konferencji prasowej premier Morawiecki.

Nowe obostrzenia będą obowiązywały od 7 do 29 listopada. Zostaną zamknięte sklepy w galeriach handlowych, z wyjątkiem sklepów spożywczych, aptek, punktów usługowych. Obiekty hotelarskie dostępne będą tylko dla gości, którzy podróżują służbowo. Zamknięte zostaną teatry, kina, muzea, galerie i wszystkie instytucje, które świadczą usługi kulturalne. Rozszerzone zostaje nauczanie zdalne dla klas 1-3, przedłużono do końca listopada nauczanie zdalne dla uczniów klas starszych. Premier zapowiedział również "bon dla nauczyciela" w wysokości 500 zł na zakup akcesoriów do pracy zdalnej. W sklepach o powierzchni poniżej 100 metrów kwadratowych będzie mogła przebywać 1 osoba na 10 metrów kwadratowych, w większych sklepach jak dotychczas - 1 osoba na 15 metrów kwadratowych. W kościołach będzie mogła przebywać 1 osoba na 15 metrów kwadratowych.

- Krok za granicą, którą dzisiaj wyznaczamy, jest całkowita kwarantanna, całkowity lockdown. Jeśli epidemia przekroczy punkt krytyczny, to będziemy musieli wprowadzić bardzo rygorystyczne obostrzenia - mówił premier Morawiecki.

Premier zapowiedział, że "jeżeli liczba osób zakażonych przekroczy 70-75 przypadków na 100 tysięcy mieszkańców, będziemy musieli wprowadzić zasady narodowej kwarantanny, bardzo zasadnicze zakazy przemieszczania się".