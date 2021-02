Strażacy zaangażowani w NPS, w przyszłym tygodniu szczepienia nauczycieli

W realizację Narodowego Programu Szczepień włączone są Państwowa Straż Pożarna i Ochotnicze Straże Pożarne, o czym informował minister Michał Dworczyk, szef KPRM, podczas dzisiejszej (2 lutego) konferencji prasowej. Zapowiedziano też rozpoczęcie szczepień nauczycieli od przyszłego tygodnia. Póki co nie ma nowych informacji na temat otwarcia gospodarki.

Strażacy pomagają osobom, które tego potrzebują, w dostaniu się do punktów szczepień, mają także prowadzić akcję informacyjną promującą program. Do działań związanych z transportem seniorów ma być zaangażowanych prawie 13 tys. jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, pół miliona druhów OSP i ponad 30 tys. strażaków PSP.

- Do wczoraj dowieźliśmy na miejsce (szczepień – dop. red.) 872 osoby, głównie osoby starsze, które na pewno miałyby ogromny kłopot, żeby dotrzeć na czas na szczepienie – zaznaczał komendant główny PSP Andrzej Bartkowiak.

- Myślę, że musimy wspierać Narodowy Program Szczepień, po to, żeby w końcu zapobiec tej pandemii – stwierdził druh OSP Andrzej Matczak.

Podczas konferencji zapowiedziano rozpoczęcie kolejnego etapu programu szczepień, który powinien ruszyć w przyszłym tygodniu. Szczepionki firmy AstraZeneca, w Polsce przeznaczone dla osób między 18 a 60 rokiem życia, zostaną wykorzystane przy szczepieniu tzw. grupy „1C”, czyli nauczycieli: najpierw tych, którzy już uczą w klasach I-III i nauczycieli w przedszkolach. Do końca lutego do Polski ma trafić ponad pół miliona takich szczepionek. Minister Dworczyk odniósł się też do zarzutów, jakoby była to gorsza szczepionka niż innych firm.

- Jest to w pełni wartościowa szczepionka wykorzystywana w Europie i na całym świecie – przekonywał. Podkreślał, że chroni ona ponad 60 proc. osób przed zachorowaniem, a pozostałych przed ciężkim przebiegiem choroby, hospitalizacją lub śmiercią. Dworczyk apelował, by w tej sprawie zaufać lekarzom. Więcej informacji na temat kolejnego etapu programu szczepień ma zostać przedstawionych w czwartek.

Szef kancelarii premiera odniósł się też do odwoływania i przesuwania terminów szczepień. Dworczyk zaznaczył, że jest to zależne od producentów i realizowanych dostaw. Według ministra, w związku z opóźnieniem i zmniejszeniem dostaw ok. 5 tys. seniorów miało przeniesione szczepienie o 1-2 dni. Michał Dworczyk zaznaczył, że szczepionki są w tej chwili wykorzystywane „na bieżąco”, bo w związku ze zmianami w harmonogramie dostaw nie ma zapasów leku. Podkreślał też, że w lutym nastąpią kolejne dostawy szczepionek innych firm, Pfizera i Moderny, rekomendowanych dla seniorów. Wczoraj (1 lutego) dotarło do Polski 321 tys. szczepionek Pfizera, w kolejny poniedziałek planowana jest dostawa kolejnych 321 tys., a pod koniec lutego ma zostać dostarczonych prawie 400 tys. szczepionek. W tym miesiącu ma trafić do Polski także 350 tys. dawek szczepionki firmy Moderna.

Nie zostały jeszcze podjęte decyzje dotyczące zniesienia ograniczeń w gospodarce. Minister Dworczyk podkreślił, że w „drugiej połowie tygodnia” pojawią się dalsze informacje na ten temat.