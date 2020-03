W Tolkmicku testy są ujemne

Pierwsze wyniki testów na koronawirusa w DPS – ie w Tolkmicku są ujemne, to oznacza, że na razie nikt nie jest zarażony. - To bardzo dobra wiadomość – cieszy się Maciej Romanowski, starosta elbląski. Kwarantanna potrwa jednak jeszcze tydzień, aby mieć całkowitą pewność co do zdrowia pensjonariuszy i pracowników DPS.

13 marca pensjonariusze Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku zostali objęci kwarantanną, po tym jak u jednego z pracowników podejrzewano zarażenie koronawirusem. W DPS przebywało ponad 100 pensjonariuszy i kilkudziesięciu pracowników. Po tygodniu kwarantanny przyszły wyniki testów – i jak się okazało wszystkie są ujemne, co oznacza, że na razie nie ma dalszych zarażeń. To nie oznacza jednak końca kwarantanny. Potrwa ona jeszcze tydzień (co do zasady kwarantanna trwa 14 dni), aby wykluczyć intubację wirusa w kolejnych dniach. - W tej chwili Sanepid sprawdza osoby trzeciego i czwartego kontaktu, które miały kontakt z podejrzewanym o zarażenie pracownikiem DPS – u – mówił Maciej Romanowski, starosta elbląski. Kwarantanna w DPS-ie potrwa do 27 marca. Liczba zarażonych w województwie warmińsko – mazurskim na 22 marca: 21 osób. W powiecie elbląskim jest jedna osoba zakażona.

