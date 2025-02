Aby Diamenty lśniły na scenie

W drugim tygodniu ferii zimowych zespół Diamenty z Młodzieżowego Domu Kultury w Elblągu wziął udział w zajęciach w Państwowym Policealnym Studium Wokalno-Aktorskim im. Danuty Baduszkowej w Gdyni. Na zaproszenie dyrektora Marka Kaczanowskiego otwarto przed młodymi artystami drzwi do świata profesjonalnej sceny musicalowej.

- Podczas obserwacji zajęć wraz ze studentami tej uczelni mieliśmy okazję poznać tajniki pracy zespołowej oraz indywidualnego podejścia do występów solowych, jak odpowiednio dostosować swój styl i ekspresję do różnorodnych utworów, co jest przecież kluczowe dla tworzenia spójnej warstwy chóralnej na scenie musicalowej. mówi Edyta Lichacz, dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Elblągu.

Diamenty wzbogaciły się o doświadczenia związane z rozwojem umiejętności solowych i zespołowych. Uczestnicy dowiedzieli się, jak przeistoczyć się w pełnoprawnych solistów, pokazując swoją indywidualność, „by niczym piękny motyl wyrastać ze swojego kokonu i rozkwitać na scenie”. Elbląscy młodzi artyści nauczyli się także odpowiednio postawić głos – zarówno w rejestrze wysokim, jak i niskim – co jest niezbędne podczas występów z mikroportem. Nie zabrakło również cennych wskazówek dotyczących "kuchni wokalistów" – aspektu, który rzadko pojawia się na tradycyjnych lekcjach śpiewu, ale ma ogromny wpływ na efekt sceniczny.

Gościnność, jaką Diamentom okazali wykładowcy, studenci uczelni , pozostawiła niezatarte wrażenie. Elblążanie spotkali wspaniałą kadrę artystów i pedagogów, wśród których wyróżniała się absolwentka tej szkoły – obecna nauczycielka Diamentów Dominika Pałucka. To właśnie dzięki ich doświadczeniu i zaangażowaniu, młodzi artyści mogli poczuć, jak wygląda prawdziwa praca w środowisku artystycznym. W trakcie wizyty Diamenty otrzymały również zaproszenie na obronę dyplomów studentów trzeciego roku, a pan dyrektor uczelni zachęcał młodzież do kontynuowania edukacji na tej prestiżowej scenie artystycznej.

Zakończenie pobytu Diamentów było nie tylko symbolicznym podsumowaniem intensywnego dnia, ale także inspiracją do dalszych działań. Fantastycznym przeżyciem było zobaczenia miejsca, gdzie pasja, profesjonalizm i przyjaźń splatają się, tworząc fundamenty pod przyszłe sukcesy na scenie. Bo przecież najlepszą drogą do perfekcji jest uczenie się od najlepszych – a tej lekcji zespół Diamenty na pewno nie zapomni.