Centrum głosiciela heliocentryzmu

Frombork ogłosił kolejny przetarg dotyczący utworzenia Europejskiego Centrum Copernicus. Chodzi o opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Wyłonioną w tym postępowaniu firmę czeka wykonanie wielobranżowego projektu koncepcyjnego, projektu budowlanego, projektów wykonawczych we wszystkich branżach wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarów i kosztorysów. Wszystko w oparciu o "wstępną koncepcję Europejskiego Centrum Copernicus".

A czego dowiadujemy się z tej koncepcji? Jak wskazuje dokumentacja, stworzenie Europejskiego Centrum Copernicus wiązać się będzie z opuszczeniem przez Muzeum Mikołaja Kopernika części obecnie zajmowanych nieruchomości na Wzgórzu Katedralnym we Fromborku, ambicją instytucji jest bowiem utworzenie nowej placówki kulturalno-edukacyjnej o zasięgu krajowym. W pierwszym etapie ma powstać część administracyjna oraz Centrum Badań Mikołaja Kopernika, czyli magazyny zbiorów z pracowniami i biblioteką z czytelnią.

"Docelowo główną częścią kompleksu ma być muzeum Mikołaja Kopernika z częścią doświadczalną (interaktywnymi stanowiskami o tematyce naukowej) i planetarium, do realizacji w kolejnych etapach. Projekt musi uwzględniać planowaną rozbudowę i na każdym etapie realizacji zamówienia wykonawca będzie zobowiązany do wskazania, w jaki sposób może zostać przeprowadzona rozbudowa o kolejne funkcje (np. należy zapewnić bezpośredni kontrolowany dostęp z Centrum Badań do części ekspozycyjnej i doświadczalnej uprawnionym pracownikom)" – czytamy w dokumentacji.

Schemat funkcjonalny obiektu z dokumentacji przetargowej (mamArchitekci Sp. z o.o.)

Nowa instytucja ma powstać w Krzyżewie, czyli ok. 1,5 km od fromborskiego Wzgórza Katedralnego. Dokumentacja zawiera też spis przyszłych użytkowników budynku, ma to być 19 pracowników, maksymalnie 15 badaczy korzystających ze zbiorów ECC, maksymalnie 25 uczestników w każdym z wydarzeń edukacyjnych. Okazjonalnie będą to też uczestnicy takich wydarzeń jak np. Noc Muzeów czy Open House. Powierzchnia użytkowa budynku ma wynosić 1600 m kw. 12-hektarowa działka, na której ma zostać zlokalizowane ECC, jest własnością samorządu województwa i ma zostać przekazana Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku.

Wróćmy do kwestii opracowania dokumentacji. Wykonawca będzie musiał uzyskać wszystkich wymaganych przepisami szczególnymi opinii, uzgodnień i pozwoleń, w szczególności ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, uczestniczyć w procedurze w wyłanianiu wykonawcy robót budowlanych, sprawować nadzór autorski w okresie realizacji robót etc.

Brane pod uwagę kryteria to w tym przetargu cena (60 proc.) i doświadczenie kluczowego specjalisty, koordynatora projektu skierowanego do realizacji zamówienia (40 proc.). Termin składania ofert upływa 16 września, można wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

