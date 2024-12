Ceramiony na wystawie

W Galerii Sztuki Regionalnej w CSE Światowid można oglądać wystawę prac powstałych na XXV Ogólnopolski Konkurs "Ceramiony". Będzie dostępna dla zwiedzających do 7 lutego.

Ceramiony to jedno z najważniejszych wydarzeń artystycznych w Polsce. Konkurs stanowi przestrzeń do prezentacji twórczości artystycznej dzieci, młodzieży, dorosłych, a także osób z niepełnosprawnościami, którzy poprzez ceramikę wyrażają swoje pasje i talent.

Na ekspozycji zobaczyć można szeroki wachlarz form i technik ceramicznych – od tradycyjnych metod po nowatorskie podejście do materiału. Każda z prac opowiada swoją historię i ukazuje indywidualny punkt widzenia twórcy. Wystawa jest doskonałą okazją do odkrycia nie tylko talentów młodych artystów, ale także do podziwiania kreatywności twórców dorosłych i osób z niepełnosprawnościami.

Nie przegap tej niezwykłej okazji, by zanurzyć się w świecie ceramiki i poznać różnorodność form artystycznych, jakie oferują uczestnicy konkursu. Wystawa to także wspaniała okazja do rozmów i wymiany doświadczeń z artystami oraz innymi pasjonatami sztuki. Czekamy na Was w Elblągu!

Miejsce: Galeria Sztuki Regionalnej, II piętro, CSE „Światowid” w Elblągu. Termin wystawy: do 07.02.2025 r.