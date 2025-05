„Courage mojej matki” na Scenie przy stoliku

W poniedziałek, 19 maja o godz. 17 w Teatrze im. A. Sewruka odbędzie się kolejna edycja Sceny przy stoliku. Tym razem zaprezentowany będzie tekst George’a Tabori „Courage mojej matki” w interpretacji Ireny Adamiak i Filipa Warota.

„Courage mojej matki” to opowieść oparta na motywach biografii George’a Taboriego; to życie żydowskiej rodziny mieszczańskiej w czasie II wojny światowej. Nie jest to jednak bezpośrednie przedstawienie Holocaustu na scenie. Bohaterowie to starsza już matka i jej syn. Ona, dzięki swojej odwadze, unika śmierci a jakie są ich dalsze losy?

Tekst usłyszymy w interpretacji Ireny Adamiak i Filipa Warota. Wsparcie artystyczne – Dominik Bloch.

George Tabori to austriacki dramatopisarz, reżyser, scenarzysta, aktor pochodzenia węgierskiego. Pisał dla teatru, radia, telewizji. Reżyserował na scenach niemieckich, austriackich, holenderskich. Debiutował w 1945 r. powieścią „Beneath the Stone”. Od 1946 r. mieszkał w Stanach Zjednoczonych, gdzie w Nowym Jorku reżyserował „Pannę Julię” A. Strindberga.

Od 1969 r. pracował jako reżyser w Berlinie Zachodnim, Tybindze, Bonn. W latach 70. nawiązał stałą współpracę z teatrem w Bremie, gdzie prowadził studio eksperymentalne, i z teatrem Kammerspiele w Monachium. W 1986 r. przeniósł się do Wiednia. Zmarł w 2007 r.

Na Scenę przy stoliku 19 maja o godz. 17 na Dużą Scenę zapraszają organizatorzy spotkania: Teatr im. A. Sewruka w Elblągu i Elbląskie Towarzystwo Kulturalne. Bilety w cenie 10 zł do nabycia w kasie teatru.