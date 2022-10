Elbląska pocztówka z muzyką

Muzyczna Pocztówka prosto z Elbląga – taki projekt przygotowała Barbara Misiewicz w ramach miejskiego stypendium kulturalnego. Dziś (5 października) odbyła się prapremiera pocztówki-teledysku dla mediów, wieczorem mieszkańcy będą mogli ją zobaczyć w Kinie Światowid w ramach cyklu "Elbląg na dużym ekranie".

- To dzieło byłoby niemożliwe bez siedmiu wspaniałych artystów - mówi Barbara Misiewicz. To kompozytor Szczepan Magier, reżyser Paweł Wyszomirski, tancerka Katarzyna Ustowska-Gmerek, wiolonczelistka Zofia Elwart, operator Bartosz Izdebski, fotograf Tomasz Cieślikowski. - Miasto Elbląg dało mi kredyt zaufania w postaci stypendium kulturalnego – podkreśla Barbara Misiewicz. Sama pochodzi z Elbląga.

- Niewątpliwie powstało dzieło artystyczne na bardzo wysokim poziomie, można powiedzieć najwyższym poziomie pod każdym względem. Od muzyki, przez sposób realizacji, interpretację tej muzyki, ale też interpretację filmową (...), montaż - mówi o projekcie Juliusz Marek, założyciel Telewizji Truso. Podkreśla, że to nowe spojrzenie na ciekawe miejsca Elbląga.

- Muzyczna Pocztówka to bardzo złożony produkt. Po pierwsze trzeba go wymyślić, mieć na to pomysł. To coś, co Basia długo w sobie nosiła i trochę nas zaraziła tym pomysłem - mówi Paweł Wyszomirski. - To nie jest muzyka ściągnięta z YouTube (...), to jest specjalny utwór napisany przez Szczepana – podkreśla. Przyjezdni artyści najpierw poznawali miasto, potem dopiero powstawała muzyka, wybrano do zdjęć nagrań itd.

Od lewej Juliusz Marek, Paweł Wyszomirski, Barbara Misiewicz, Szczepan Magier. Fot. Mikołaj Sobczak

Jak podkreśla Barbara Misiewicz, pomysł na Muzyczną Pocztówkę zaczerpnęła od przyjaciółki. Jaki jest jej cel? To, jak podkreśla autorka projektu, w dużej mierze zależy od odbiorców. - Pocztówka zawiera w sobie dosyć innowacyjną interpretację przestrzeni naszego miasta – zaznacza. - Było mi niesamowicie miło zabrać tu artystów z Trójmiasta i pokazać im miejsca Elbląga, które znam od dziecka...i pokazać je reszcie świata – dodaje.

- Inspiracją dla tego utworu był Elbląg - mówi kompozytor Szczepan Magier. - Próbowałem chłonąć to miasto, potem przelać to na papier. To jest muzyka Elbląga – mówi. Jak podkreśla, w pracy twórczej postawił najpierw na odwiedzenie różnych miejsc, by nie utknąć myślami i pomysłami w jednym. Przystąpił do skomponowania Muzycznej Pocztówki dopiero po powrocie do domu.

Dziś (5 października) o 18 z Muzyczną Pocztówką będą mogli zapoznać się widzowie "Elbląga na dużym ekranie" w Kinie Światowid. Jutro będzie dostępna dla wszystkich na kanale projektu na YouTube.