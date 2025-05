Hanna Dys na festiwalu organowym

- 11 maja zapraszamy na pierwszy koncert III Elbląskiego Festiwalu Organowego. Wystąpi Hanna Dys - organistka, pedagog; pracuje na stanowisku profesora Akademii Muzycznej w Gdańsku, animator kultury, pomysłodawczyni oraz dyrektor Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Grudziądzu, dyrektor artystyczna Lubin Culture 2022 - informują organizatorzy wydarzenia.

Hanna Dys, jest absolwentką akademii muzycznych w Gdańsku (klasa prof. Romana Peruckiego) oraz Hamburgu (klasa prof. Wolfganga Zerera, dyplom z wyróżnieniem). Stypendystka m. in. Brahms Stifftung, Stypendium dla Twórców Kultury oraz Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Laureatka i uczestniczka konkursów międzynarodowych. Występuje z koncertami solowymi oraz kameralnymi na najważniejszych festiwalach muzyki organowej w Polsce i za granicą (m. in. Włochy, Finlandia, Rosja, Norwegia, Niemcy, Mołdawia, Hiszpania).

W swojej działalności koncertowej propaguje polską muzykę organową, m. in. nagrała w ramach swojego przewodu habilitacyjnego płytę monograficzną z dziełami Mieczysława Surzyńskiego. Brała udział w projekcie nagrania wszystkich symfonii organowych Feliksa Nowowiejskiego, a także dzieł gdańskiego kompozytora Daniela Magnusa Gronaua. Jest pedagogiem w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II st. w Gdańsku a jej uczniowie i studenci są laureatami konkursów organowych. Regularnie prowadzi kursy mistrzowskie w Polsce i za granicą. Jest jurorem konkursów organowych i konsultantem Centrum Edukacji Artystycznej. Prezentuje organy Katedry Oliwskiej. W swoim dorobku posiada liczne nagrania solowe oraz kameralne, w tym również nominowane do muzycznych Fryderyków. Laureatka prestiżowego konkursu “Muzyczne Orły 2020”. W 2023 roku otrzymała odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. W 2024 roku nominowana do Pomorskiej Nagrody Artystycznej za album „Organ transcriptions”.

Na koncercie 11 maja usłyszymy kompozycje m.in. Johanna Sebastiana Bacha, Mieczysława Surzyńskiego, Friedricha Wilhelma Markulla czy Johannesa Brahmsa.

Organizatorzy wydarzenia: Elbląskie Towarzystwo Kulturalne, Fundacja Beaty i Marka Górskich Dialog, Rozwój i Miłosierdzie, Parafia pw. św. Wojciecha w Elblągu, Parafia pw. św. Mikołaja w Elblągu, Parafia kościoła Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Jegłowniku. Kierownictwo artystyczne i prowadzenie koncertów – Bartosz Skop. Przygotowanie organów: Jakub Wszołek, Andrzej Włodarczyk, Wiktor Kurańczyk.

Na koncert zapraszamy 11 maja 2025 r. godz. 19.00, kościół św. Wojciecha w Elblągu ul. Wiejska 4. Wstęp wolny.

