Hity polskiego kina w Światowidzie na 20-lecie PISF

Kino Światowid zaprasza do wspólnego świętowanie 20 lat Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Z tej okazji pokażemy 20 najsłynniejszych filmów dofinansowanych przez PISF. Pierwszym filmem będzie znakomity "Kos", na który zapraszamy już 24 czerwca 2025 o godz. 18. Bilety już w sprzedaży!

„Kos” to polski film historyczny w reżyserii Pawła Maślony, przedstawiający alternatywną wizję wydarzeń z wiosny 1794 roku – z czasów Insurekcji Kościuszkowskiej.

Akcja filmu rozpoczyna się, gdy do Polski powraca generał Tadeusz „Kos” Kościuszko (Jacek Braciak), planując wzniecić powstanie przeciwko rosyjskim zaborcom i zmobilizować do walki polską szlachtę oraz chłopów. Towarzyszy mu Domingo (Jason Mitchell), były niewolnik. Ich śladem podąża Dunin (Robert Więckiewicz) – bezwzględny kapitan rosyjskiej kawalerii, który zrobi wszystko, by pojmać generała, zanim ten rozpali iskrę buntu. Na ich drodze staje Ignac (Bartosz Bielenia), młody chłop marzący o awansie społecznym. W kluczowym momencie to właśnie w rękach tego niepozornego, młodego szlacheckiego bękarta znajdą się losy powstania. Ignac stanie przed wyborem: podążać za herbowym marzeniem i dziedzictwem ojca czy dołączyć do Kosa i walczyć u jego boku o najwyższą stawkę - wolność.

Reżyser inspirował się literaturą Gombrowicza oraz kinem Tarantino, dlatego w filmie nie brakuje dynamicznej narracji, krytyki społecznej i czarnego humoru. Te elementy składają się na dzieło, które nie unika ironii ani brutalności.

„Kos” zdobył szerokie uznanie krytyków i publiczności – otrzymał Złote Lwy na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni oraz sześć Orłów, w tym za najlepszy scenariusz i reżyserię.



20-lecie PISF: KOS 24.06.2025 godz. 18:00



Program cyklu w Kinie Światowid:

24.06.2025 godz. 18.00 KOS

27.06.2025 godz. 18.00 NAJMRO

1.07.2025 godz. 18.00 SZTUKA KOCHANIA

4.07.2025 godz. 18.00 BOGOWIE

8.07.2025 godz. 18.00 PIOSENKI O MIŁOŚCI

11.07.2025 godz. 18.00 JESTEŚ BOGIEM

15.07.2025 godz. 18.00 OSTATNIA RODZINA

22.07.2025 godz. 18.00 JOHNNY



