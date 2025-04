Hołd w bibliotece

- Zdecydowanie sukces. Wówczas nikt nie mógł sobie wyobrazić, jak dalej się losy potoczą. To była próba powrotu do stosunków, które zostały ustalone w Toruniu w 1466 r. [II pokój toruński kończący wojnę trzynastoletnią – przyp. SM] – tak prof. Edmund Kizik z Instytutu Historii PAN ocenił hołd pruski z 1525 r. - Na wojnę ani strona polska, ani krzyżacka, nie za bardzo mogła już sobie pozwolić. Wybrano kompromis. Poszukiwanie kompromisu jest czymś dobrym, nie czymś złym.

Dziś (4 kwietnia) w Bibliotece Elbląskiej odbyła się konferencja naukowa z okazji 500. rocznicy hołdu pruskiego.

„Po przegranej w wojnie polsko-krzyżackiej z lat 1519-1521 wielki mistrz zakonu krzyżackiego Albrecht Hohenzollern zdecydował się na przejście na luteranizm i sekularyzację (zeświecczeniu) państwa zakonnego w Prusach. Prusy zwane odtąd Książęcymi, zostały lennem Polski. 10 kwietnia 1525 r. Albrecht Hohenzollern złożył na rynku w Krakowie uroczysty hołd lenny królowi polskiemu Zygmuntowi I Staremu. Od tej pory, pruski książę miał wspierać polskiego władcę w prowadzonych wojnach oraz uzyskał prawo zasiadania w senacie. Polska miała prawo rozstrzygać ewentualne spory pomiędzy księciem a jego poddanymi. Prawo do dziedziczenia tronu w Królewcu (nowej stolicy księstwa) uzyskali jedynie męscy potomkowie panującego. W przypadku jego bezdzietnej śmierci lenno miało zostać włączone do Królestwa Polskiego. Traktat i hołd krakowski ostatecznie kończyły okres wojen polsko - krzyżackich i kładły kres istnieniu państwa zakonu krzyżackiego w Prusach.” - możemy przeczytać na stronie internetowej Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.

To jednak tylko sucha, encyklopedyczna notka. Podczas swojego wystąpienia w elbląskiej bibliotece prof. Edmund Kizik przedstawił historię hołdu pruskiego w szerokim zakresie. Pewną ciekawostką jest fakt, że w okresie I Rzeczpospolitej w Gdańsku, Elblągu i Toruniu nie świętowano okrągłych rocznic hołdu, większą wagę zwracając na inkorporację Prus Królewskich do Korony z 1454 r.

Dr Marcin Swobodziński z Uniwersytetu Gdańskiego w swoim wystąpieniu przedstawił dalekosiężne skutki hołdu z 1525 r – drogę Prus do statusu królestwa.

- To wydarzenie zapoczątkowało pewien proces, w zasadzie już nieodwracalny, chociaż były próby częściowego odwrócenia. Skończyło się to w 1701 r. koronacją Fryderyka III na króla Prus – mówił dr Marcin Swobodziński. - Przyczyną byliśmy my. Królowie Rzeczpospolitej ustępowali przed realną polityką elektorów brandenburskich. Wykorzystywali słabość polskich królów, słabość ustroju Rzeczpospolitej i w ten sposób krok za krokiem zbliżali się do ostatecznego uzyskania przez państwo pruskie pełnej suwerenności i umocnienia jej w formie uzyskania korony królewskiej.