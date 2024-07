Inauguracja Elbląg Music Masterclass już za nami

Harmonia, klasyka i muzyczne emocje. Wczoraj (5 lipca) odbyła się inauguracja Elbląg Music Masterclass, czyli największych warsztatów muzycznych w północnej Polsce. Zobacz zdjęcia.

To już trzecia edycja koncertów połączonych z warsztatami dla młodych instrumentalistów, organizowanych przez Elbląską Orkiestrę Kameralną. Uczestnicy kursu biorą udział w konkursie. Najlepsi wystąpią podczas finałowego koncertu już 12 lipca.

Wczorajszy występ był inauguracyjny i darmowy, a wystąpili na nim profesorowie Mariusz Patyra (skrzypce), Marek Czech (altówka), Marcel Markowski (wiolonczela), Krzysztof Meisinger (gitara), Radosław Kurek (fortepian) oraz Karolina Nowotczyńska (skrzypce), dyrektorka EOK.

Zaczęli od Bacha

W Koncercie na dwoje skrzypiec d-moll wystąpili Mariusz Patyra oraz Karolina Nowotczyńska. Kompozycja Johanna Sebastiana Bacha szybko wprawiła publiczność w odpowiedni nastrój i przygotowała ją na kolejne punkty wieczoru, takie jak Trauermusik Paula Hindemitha, w wykonaniu Marka Czecha, Humoreskę Antonina Dvoráka czy Estrellitę meksykańskiego kompozytora Manuela Ponce.

Skończyli Orawą Kilara

Pierwsza połowa koncertu prezentowała się klasycznie, w drugiej wprowadzono drobne zmiany. W Koncercie podwójnym na gitarę i bandoneon Astoria Piazzolla, bandoneon zamieniono na wiolonczelę, na której zagrał Marcel Markowski. Z gitarą usiadł zaś Krzysztof Meisinger. Ten występ, jak i Eclogue na fortepian i orkiestrę smyczkową Geralda Finzi, zdecydowanie wywołały w publiczności wiele silnych emocji. Koncert zakończył się Orawą Wojciecha Kilara, mającą sprawić, że słuchacze poczują wiatr halny oraz potęgę gór.

Muzyka łączy pokolenia

- Wspaniały koncert, nasza orkiestra jest rewelacyjna - mówi pani Krystyna po ostatnim występie. - Coś pięknego. Ja już kiedyś słyszałam to wykonanie, ale dzisiaj to był obłęd, po prostu szok. Jestem melomanką całe życie, na koncerty orkiestry przychodzę, od kiedy istnieje i oczywiście zamierzam przyjść na pozostałe, mam już bilety.

Podobne odczucia po występie ma też Lena, uczennica szkoły muzycznej drugiego stopnia i uczestniczka warsztatów, która od 11 lat gra na gitarze.

- To po prostu była klasa - przyznaje. - Takich koncertów to można codziennie słuchać, jednak mój ulubiony punkt programu to gitara i wiolonczela.

Kolejny koncert, Fiddlers Duo, już w niedzielę (7 lipca) o godz. 19 w Ratuszu Staromiejskim.