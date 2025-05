Jubileuszowy koncert André Rieu w kinie Światowid

André Rieu, jeden z najsłynniejszych dyrygentów i wirtuozów skrzypiec, obchodzi 75. urodziny. Z tej okazji zaprasza do wspólnego świętowania na wyjątkowym, jubileuszowym koncercie „André Rieu. Niech ten sen ciągle trwa”. Będzie go można obejrzeć 26 maja o godz. 18.30 w kinie Światowid.

W październiku ubiegłego roku, wspólnie ze swoją ukochaną Orkiestrą Johanna Straussa, Maestro popłynął po rzece Mozie, w swoim rodzinnym Maastricht, by uczcić 75. urodziny. Nowy kinowy show to hołd dla młodzieńczych marzeń André Rieu o stworzeniu własnej orkiestry i podróżowaniu po całym świecie.

W programie znajdują się utwory z ulubionych tras koncertowych Maestra, które nigdy wcześniej nie były pokazywane na dużym ekranie. To unikalna okazja, by po raz pierwszy zobaczyć kultowe klasyki André, które przez lata zdobywały serca fanów na całym świecie. Wsiądź na pokład tej rozmuzykowanej łodzi, dołącz do Maestra i jego znakomitych gości, a poczujesz magię muzyki!

A to jeszcze nie wszystko – podczas koncertu André Rieu zdradzi, jakie ma plany na przyszłość. To wydarzenie, które na pewno zapadnie Ci w pamięci na długo. Dołącz do jubilata i przeżyj ten niezapomniany wieczór pełen magii muzyki i urodzinowej atmosfery!

Czas trwania koncertu to około 3 godziny, w tym przerwa. Wydarzenie dostępne jest z polskimi napisami.

Bilety dostępne:

Online – https://bit.ly/biletykoncert26maja

W kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu (czynna od poniedziałku do piątku w godz. 14:30-20:30, oraz 15 minut przed pierwszym seansem; w weekendy od 11:30 do 20:30)

W biletomacie w holu CSE „Światowid” (płatność kartą, godz. 8:00-21:00)