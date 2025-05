Kino społeczne ma głos

Drugi dzień konferencji „Wróćmy do regionów”. 13 maja widzowie obejrzą nagradzany film „Tyle co nic”, a także spotkają się w aktorką – Moniką Kwiatkowską. Początek o godz. 17.30.

Wtorek (13 maja) upłynie na konferencji pod znakiem kina społecznego i kolejnej odsłony cyklu „Regiostory”. Film Grzegorza Dębowskiego będzie pretekstem, żeby przyjrzeć się, jak kwestie społeczne, kino zanurzone w tej tematyce odzwierciedla tematy ważne dla konkretnych regionów. Przed projekcją będzie okazja, żeby wysłuchać prelekcji, którą poprowadzi dr Bartosz Filip – filmoznawca, wykładowca na Uniwersytecie Gdańskim.

Po seansie natomiast, odbędzie się panel dyskusyjny, którego gościnią będzie Monika Kwiatkowska – aktorka, elblążanka, która wcieliła się w jedną z głównych ról w filmie Dębowskiego.

„Tyle co nic” to trzymający w napięciu dramat społeczny osadzony w realiach współczesnej polskiej wsi. Grupa rolników organizuje protest pod domem posła, który wbrew wcześniejszym obietnicom zagłosował przeciwko ich interesom. W tym samym czasie zostają odnalezione zwłoki jednego z okolicznych rolników. Wszyscy podejrzewają lidera protestu, Jarka, mimo że zmarły był jego najbliższym przyjacielem. Mężczyzna rozpoczyna własne śledztwo, które prowadzi go do poznania prawdziwych przyczyn śmierci nieboszczyka, a przy okazji weryfikuje postawy ludzi w jego otoczeniu.

Projekt „2.Konferencja: Wróćmy do regionów” został dofinansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej.

Wszystkie informacje o wydarzeniu są dostępne na stronie: www.kino.swiatowid.elblag.pl