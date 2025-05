Kolumbijskie tkaniny w elbląskiej uczelni

Akademia Nauk Stosowanych zaprasza wernisaż wystawy „Labor of Love” autorstwa Marii (Mafe) Satizabal, kolumbijskiej artystki, która prezentuje swoją interpretację sztuki Indian Cunas i ich tradycyjnych tkanin molas.

Artystka tworzy własne, kolorowe tkaniny metodą patchworku, które są hołdem dla tej sztuki oraz sposobem na osobistą refleksję. W swoich pracach łączy tradycję z nowoczesnością, używając tkanin jako symbol historii, tożsamości i kobiecości.

Wystawa „Labor of Love” pokazuje, jak tkanina może opowiadać historie o nas samych i społeczeństwie. Będzie to także okazja, by zobaczyć oryginalne molas, które artystka tworzy, by ocalić tradycyjną metodę szycia.

Wernisaż odbędzie się 12 maja o godz. 17.00 w Galerii Filar Sztuki przy Bibliotece Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu (Al. Grunwaldzkiej 137).

Serdecznie zapraszamy do wspólnego odkrywania piękna i głębi tkanin, które są prawdziwym dziełem miłości.