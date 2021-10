Koncert Donacyjny 2021

Tradycyjnie już Elbląskie Towarzystwo Kulturalne zaprasza na Koncert Donacyjny, który jest okazją do podziękowania darczyńcom, partnerom i wolontariuszom. Zostaną również wręczone stypendia w ramach projektu „Promocje”. Wspieranie uzdolnionych, młodych artystów to jedno z zadań statutowych ETK, realizowane od początku działalności Towarzystwa. Kto w tym roku otrzyma stypendium?

Przekonamy się o tym już 18 października 2021 r., tradycyjnie w gościnnych progach Biblioteki Elbląskiej. Początek koncertu o godz. 17. Tegoroczny Koncert Donacyjny, to możliwość pokazania młodych i utalentowanych artystów działających w Młodzieżowym Chórze Juventus pod kierunkiem Pani Joanny Klekowieckiej. Chór „Juventus”, to ludzie młodzi duchem i kochający śpiew! Chór działa przy parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Tczewie od 1963 roku i obecnie jest to już trzecie pokolenie śpiewaków. Słowo Juventus oznacza młodość, a gospel to dobra nowina. Razem tworzą mieszankę wybuchową, pełną spontanicznej radości i śpiewu o miłości. Od 2003 roku są związani z Międzynarodowym Festiwalem Muzyki Gospel, biorąc udział w warsztatach muzyki gospel, konkursie chórów czy koncertach specjalnych. Śpiewali z muzykami zagranicznymi, a także Marylą Rodowicz czy zespołem New Life Music. Mają za sobą udział w filmie pełnometrażowym i mnóstwo ciekawych muzycznych projektów jak np. koncert z utworami z filmów "Blues Brothers".

Chór prowadzi Joanna Klekowiecka, która podczas Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Gospel odbierała również indywidualne nagrody dla najlepszego dyrygenta festiwalu czy za najlepszą aranżację utworu konkursowego. Chór śpiewa muzykę w różnych gatunkach - od klasyki i utworów liturgicznych po Mszę Kreolską. Mają w swoim repertuarze utwory napisane specjalnie dla nich, w różnych językach (od hebrajskiego po szwedzki), ale najbardziej lubią śpiewać gospel - po angielsku i po polsku. I taki repertuar zaprezentują na Koncercie Donacyjnym.

Wstęp wolny, ale obowiązują aktualne przepisy sanitarne – prosimy pamiętać o maseczkach.