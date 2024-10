Konkurs plastyczny „Tajemnicze życie drzew”

graf. Park Krajobrazowy

Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej wraz Biblioteką Młodego Czytelnika Bulaj zaprasza do udziału w konkursie plastycznym „Tajemnicze życie drzew”. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych z Elbląga oraz gmin: Elbląg, Milejewo, Frombork, Gronowo Elbląskie, Markusy i Młynary. Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę plastyczną w dowolnej technice (format A3). Na prace czekamy do 23 listopada 2024 roku. Zapraszamy!

Drzewa choć często niedoceniane są bardzo ważne dla zachowania bioróżnorodności. Oprócz tego, że produkują niezbędny dla Nas tlen są miejscem życia i rozwoju dla niezliczonej ilości organizmów. Wiele gatunków ptaków, owadów, grzybów, porostów nie mogłoby istnieć bez drzew, zwłaszcza tych sędziwych. Przyrodnicza wartość drzewa wzrasta wraz z jego wiekiem. Gdy drzewo zaczyna wchodzić w fazę sędziwości, staje się coraz bardziej interesujące dla innych żywych organizmów. Dziuplaste żywe lub martwe drzewa, leżące lub stojące kłody, martwe gałęzie w koronach żywych drzew są siedliskiem dla owadów, które spędzają tam całe swoje życie bądź jego część. Gałęzie są miejscem do zakładania ptasich gniazd, a pnie i konary, schronieniem dla drobnych zwierząt. Wiele gatunków żywiących się bezkręgowcami zdobywa tam pokarm. W dziuplach i przestrzeniach pod odstającą korą chętnie ukrywają się nietoperze. Z wiekiem drzewa stają się siedliskiem dla nadrzewnych porostów, które są bioindykatorami wskazującymi na poziom czystości powietrza. Poza tym drzewa wpływają na klimat. Stanowią naturalny filtr zatrzymujący zanieczyszczenia, spowalniają spływ wody, cień który dają korony drzew, jest ukojeniem w upalne dni, korzenie drzew umacniają glebę, zabezpieczając ją przed erozją. Obumierające drzewo staje się miejscem życia dla tysięcy zależnych od siebie nawzajem gatunków roślin, zwierząt, grzybów. Gdy martwe drewno ulega procesowi rozkładu, zgromadzone w nim substancje odżywcze wracają do obiegu dzięki udziałowi bakterii, grzybów, bezkręgowców i w dalszej mierze innych organizmów powiązanych między sobą różnymi zależnościami. Aby wziąć udział w konkursie należy dostarczyć: – pracę plastyczną przedstawiającą bogactwo życia starych drzew – prawidłowo wypełnioną kartą zgłoszeniową Konkurs jest adresowany do uczniów ze szkół podstawowych położonych na terenie gmin: gmina Miasto Elbląg, gmina Elbląg, gmina Tolkmicko, gmina Milejewo, gmina Frombork, gmina Gronowo Elbląskie, gmina Markusy, gmina Młynary. Konkurs będzie rozgrywany w 3 kategoriach: kategoria I – dla uczniów z klas I – III szkół podstawowych, kategoria II – dla uczniów z klas IV – VI szkół podstawowych, kategoria III – dla uczniów z klas VII– VIII szkół podstawowych. Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę plastyczną (technika dowolna – farby akwarelowe, farby plakatowe, pastele, kredki zwykłe, kredki świecowe itp.), formatu A3 (297 x 420 mm) Regulamin konkursu plastycznego_Tajemnicze życie drzew Załącznik nr 1_Karta zgłoszeniowa_Tajemnicze życie drzew Na prace czekamy do 23 listopada 2024 roku. Serdecznie zapraszamy!

Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej