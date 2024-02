Kosmiczna premiera Christy

Komiks Janusza Christy „Kajtek i Koko w kosmosie” to wielka kosmiczna epopeja, którą w latach 60. XX wieku publikował na łamach gazety „Wieczór Wybrzeża", a jednocześnie najnowszy film Sławomira W. Malinowskiego. Swoją premierę miał w środę (7 lutego) w kinie Światowid, w ramach cyklu „Elbląg na dużym ekranie”.

Christa stworzył nie tylko odległe światy, inteligentne roboty czy niezwykłe wynalazki. Jego wizje sięgały dalej. Obrazują spacery kosmiczne, problemy z długotrwałymi lotami międzyplanetarnymi, zachowania społeczne czy niebezpieczeństwa, jakie niesie ze sobą postęp technologiczny. Na ile to wszystko jest fantazją, a na ile nieuniknioną koleją rzeczy? Komiksowi stworzonemu ponad 50 lat temu przez sopockiego twórcę przyjrzeli się: kosmonauta, astronom, socjolog, specjalista od sond kosmicznych, przyrodnik i popularyzator nauki.

- Gdy państwo wchodziliście na salę, słyszałem głosy: wracamy do dzieciństwa, do młodości. Ja też do niej dziś wracam. Gdy Janusz Christa rysował swój najdłuższy, największy i legendarny komiks, czyli „Kajtka i Koka w kosmosie”, miałem kilka lat. Zbierałem paski z „Wieczoru Wybrzeża”, które potem wklejałem do zeszytu. Mam te wycinki do dziś. Są moim bezcennym wspomnieniowo skarbem. Miałem szczęście znać Janusza Christę, przyjaźniliśmy się wiele lat. Kiedyś zrobiłem o nim film, który miał wyglądać zupełnie inaczej. To film „Christa”, który był prezentowany w TV Planete kilka lat temu. Kiedy zaczynaliśmy najważniejszą część zdjęć, odebrałem telefon, a na wyświetlaczu zobaczyłem imię Janusza. Powiedziałem: cześć Januszku, ale odezwał się jakiś obcy, damski głos. Tu mówi Paulina, wnuczka Janusza, dziadek wczoraj zmarł - mówił przed projekcją Sławomir M. Malinowski.

Reżyser podkreślił, że nie dokończył tamtego filmu, tak, jakby chciał. - Jednak wpadłem na pomysł, że oddam hołd Januszowi w trochę inny sposób: robiąc film o jego komiksie. Film jest dość niezwykły w formule, ponieważ o pomysłach Janusza, o jego wizjach sprzed prawie sześćdziesięciu lat wypowiadają się ludzie bardzo cenieni i szanowani, przede wszystkim naukowcy. Między innymi jest to pierwszy Polak, który był w kosmosie, czyli generał Mirosław Hermaszewski. Wypowiada się także człowiek, który dzisiaj odgrywa wielką rolę w eksploracji kosmosu, Artur Chmielewski (pracuje w kalifornijskim ośrodku Jet Propulsion Laboratory, NASA jako menedżer misji kosmicznych – red.) - mówił Sławomir M. Malinowski.

Co wynika z ich analizy komiksu Christy? - Okazuje się, że z punktu widzenia dzisiejszej nauki, po ponad pół wieku pomysły Janusza są urzeczywistniane – mówił Sławomir M. Malinowski.

Duża sala kina Światowid wypełniła się do ostatniego miejsca (fot. Anna Dawid)

Artur Chmielewski jest szefem bezzałogowych misji kosmicznych NASA. Między innymi pracował przy projekcie sondy Perseverance, która wylądowała w kraterze Jezero na powierzchni Marsa. Opracowuje też łodzie, które będą pływały po ocenie jednego z księżyców Jowisza. O filmie mówi tak: „Genialny, ciekawy, edukacyjny, ale jednocześnie... fun. A to wszystko na podstawie komiksu! Niby to konkurencja dla Tytusa, Romka i A'Tomka, ale film tez podobałby się mojemu tacie, bo Papcio Chmiel uwielbiał jak coś "ucząc bawi i bawiąc uczy”. Dodajemy, że Artur Chmielewski jest synem rysownika Henryka Chmielewskiego („Papcia Chmiela”).

- Rysunek, gdy Kajtek i Koko lądują na obcej planecie co żywo przypomina lądowanie Apollo 11 na Księżycu. Pojazd bardzo podobny, te potworne obłoki kurzu i oczywiście takie radosne wznoszenie się w przestrzeń. Lecą – mówi w jednym z komentarzy w filmie gen. Mirosław Hermaszewski.

W filmie występują również: Jerzy Rafalski z planetarium w Toruniu, prof. Zbigniew Szczypiński, socjolog z Uniwersytetu Gdańskiego, Wiktor Niedzicki, dziennikarz, popularyzator nauki, Tomasz Kołodziejczak, pisarz science fiction, dr Andrzej Kruszewicz, ornitolog, dyrektor warszawskiego ZOO. Spotkanie, podczas którego zaprezentowano także film o powojennym Elblągu, prowadził Juliusz Marek.