Kultura Wnętrz - szkolenie online

CSE Światowid zaprasza na szkolenie online „Kultura Wnętrz”, skierowane do projektantów wnętrz, którzy chcą zgłębić sposoby integracji sztuki, natury i ekologii w swoich projektach. Szkolenie poprowadzi Agnieszka Nabakowska, ekspertka z wieloletnim doświadczeniem w tworzeniu zrównoważonych i innowacyjnych przestrzeni.

Agnieszka Nabakowska - doświadczona architektka wnętrz, specjalizującą się w tworzeniu przestrzeni zachwycających swoim designem, ale także odzwierciedlających osobowość i potrzeby klientów. Jej pasja do projektowania sprawia, że każde wnętrze traktuję jak wyjątkową sztukę, a bogate doświadczenie pozwala także na przekazywanie swojej wiedzy innym architektom podczas szkoleń i warsztatów.



Tematyka szkolenia:

Podczas 10 spotkań (40 godzin w sumie) uczestnicy będą:



- Uczyć się, jak kreatywnie wprowadzać elementy kultury i natury do projektów wnętrz.

- Tworzyć projekty salonów z aneksem kuchennym, bazując na zasadach zrównoważonego projektowania.

- Pracować z wykorzystaniem programów SketchUp i V-Ray.



Finalne efekty zostaną zaprezentowane na festiwalu realizowanym w ramach projektu „Kulturalne alchemie przestrzeni”.

Harmonogram zajęć:

Zajęcia odbędą się w dniach od 28 stycznia do 12 lutego 2025, w godzinach 13:00-17:00 (z przerwą w połowie zajęć). Szczegółowy rozkład znajdziesz w załączonym plannerze.



Warunki uczestnictwa:

Zgłoszenia należy wysłać na adres: marta.derlukiewicz@swiatowid.elblag.pl, wyrażając chęć udziału i akceptację regulaminu.

Uczestnicy powinni posiadać komputer z dostępem do internetu oraz oprogramowanie SketchUp i V-Ray (wersja próbna lub licencjonowana).

Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.



Dołącz do nas, by tworzyć wnętrza, które łączą sztukę, naturę i harmonię z nowoczesnym designem!



Udział w szkoleniu jest bezpłatny.



Szkolenie jest realizowane w ramach projektu „Kulturalne alchemie przestrzeni” sfinansowanego przez Unię Europejską NextGenerationEU.