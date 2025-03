Kulturalne nagrody i stypendia wręczone

Dziś (27 marca) odbyła się gala, podczas której wręczono elbląskie nagrody i stypendia kulturalne. Zobacz zdjęcia ze spotkania w Bibliotece Elbląskiej.

O tym, kto otrzyma kulturalne wyróżnienia pisaliśmy na naszych łamach w tym oraz w tym materiale, co nawet odbiło się dziś pewnym echem na gali, o czym na koniec.

Nagrodę Artystyczną Prezydenta Miasta Elbląga (i 10 tys. zł) odebrała dziś Magdalena Poronin, rodowita inowrocławianka, pedagog klasy śpiewu w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. K. Wiłkomirskiego w Elblągu. Jej biografię przybliżyliśmy w linkowanych wyżej materiałach.

- Czuję się elblążanką mimo że urodziłam się w Inowrocławiu. Bardzo dziękuję oczywiście mojej rodzinie za wsparcie, ale także za osoby, które są ze mną, które mnie wspierają, bo za każdym sukcesem stoję nie tylko ja, ale także osoby, które chcą ze mną współpracować, za moich uczniów, którzy się cały czas rozwijają, za pana dyrektora, który pozwala mi rozwijać skrzydła. Dziękuję serdecznie – mówiła laureatka.

Nagrodę w kategorii Kreator Kultury (i 10 tys. zł) otrzymało Stowarzyszenie Laboratorium Sztuki, które od lat jest zaangażowane w życie kulturalne Elbląga. To jego członkowie organizowali m.in. Śniadania na trawie, ostatnią Polską Jesień Jazzową z Klubem Środowisk Twórczych Krypta, w minionym roku stali za realizacją koncertu na rzecz powodzian w Galerii EL, na którym wystąpili elbląscy muzycy.

- Serdecznie dziękuję w imieniu stowarzyszenia prezydentowi Elbląga Michałowi Missanowi, pani prezydent, która jest obecna tutaj na scenie (wiceprezydent Katarzynie Wiśniewskiej, która na gali reprezentowała władze miasta – red.), ale przede wszystkim chcę powiedzieć, że stowarzyszenie to ludzie, którzy bardzo często poświęcają swój prywatny czas, po to żeby tworzyć kulturę, żeby zajmować się tym, co dla naszego stowarzyszenia jest najważniejsze, czyli kulturą i sztuką. Jeszcze raz dziękuję byłym, obecnym, wszystkim ludziom, którzy się przewinęli przez Stowarzyszenie Laboratorium Sztuki - mówił Maciej Olewniczak, prezes stowarzyszenia.

Jeśli chodzi o "Wydarzenie roku", za takie zostało uznanie wydanie komiksu pt. "Astronom", który został uznany za „Najlepszy polski album komiksowy” podczas 35. Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi.

- Komiks Astronom (...) narodził się z potrzeby uczczenia Roku Kopernikańskiego - mówił w przygotowanym na galę filmie Piotr Nike z Biblioteki Elbląskiej. Przypomniał, że jego autorem jest Jacek Frąś, a komiks powstał dzięki współpracy instytucji kultury z rysownikiem.

fot. Anna Dembińska

Jacek Nowiński, dyrektor biblioteki podkreślał z kolei, że dzięki ministerialnej dotacji powstanie kolejny komiks związany z Elblągiem we współpracy z artystą. Środki w wysokości 10 tys., zł, które otrzymała biblioteka w związku z dzisiejszą nagrodą, będą wykorzystane do przygotowania następnej publikacji.

Stypendia Kulturalne Miasta Elbląg otrzymali Jakub Grzelachowski (5 tys. zł na wydanie płyty z twórczością Kazimierza Wiłkomirskiego), Janusz Kozak (8 tys. zł na realizację plakatów o elbląskiej tematyce), Dagna Krause (8 tys. zł na realizację projektu "El Cello, muzyka miasta", czterech utworów dotyczących Elbląga), Tomasz Mizerski (8 tys. zł na rejestrację płyty inspirowanej Żuławami Wiślanym i Elblągiem, muzyka elektroniczna), Maciej Olewniczak (8 tys. zł na projekt "Tape Four", we współpracy z innymi artystami ma powstać materiał muzyczno-interaktywny, również związany z regionem i miastem), Aneta Tadra (8 tys. zł na wystawę wielkoformatowych form inspirowanych naturą), Robert Furs (10 tys. zł na nagranie płyty z muzyką filmową w akordeonowej aranżacji), Natalia Komorowska (10 tys. zł na stworzenie rzeźb i płaskorzeźb w ramach projektu "Kobieta, kapłanka tradycji"), Magdalena Poronin (10 tys. zł na realizację koncertu sakralnego "Przy świecach" z Chórem Cantata), Tomasz Stężała (10 tys. zł na wydanie powieści "Przekleństwo od bogów" opartej o realia historyczne i archeologiczne).

Lista laureatów Stypendiów Artystycznych przedstawia się następująco:

Po 2 tys. zł otrzymali Martyna Chodorowska, Weronika Deja, Adrianna Gesek, Maja Grzegółkowska, Marta Hajdukiewicz, Zuzanna Hołody, Antonina Korzeniowska, Kaja Kostkowska, Julia Mazur, Marta Michalska-Pedersen, Iga Szymańska.

Po 3 tys. zł otrzymali Agata Deja, Nina Kuszelewska, Michał Wdowczyk.

Po 4 tys. zł otrzymali Anna Boruszka, Hanna Duk, Maria Furman, Maria Gałecka, Agnieszka Marcinkiewicz, Kalina Reuschel, Aleksandra Sowińska, Ewa Żyhałko.

Podczas dzisiejszej gali Jacek Nowiński, dyrektor Biblioteki Elbląskiej, apelował, by media nie pisały wcześniej o dzisiejszych nagrodach.

- To nie jest fajne pisać na trzy tygodnie przed wręczeniem nagród o nagrodach. Piszcie o tym, że ktoś pogryzł psa, albo pies reportera itd., a o nagrodach super byłoby przeczytać w jutrzejszych wydaniach. Dziękuję, to taki apel – stwierdził.

Tego, że odpowiemy na niego pozytywnie, obiecać nie możemy, bo rolą mediów jest informować, o tym czego się dowiedziały. Może pocieszeniem będzie to, że dzięki dostępie do informacji o nagrodach i stypendiach, na łamach portElu powstał o nich nie jeden, a trzy teksty.