"Lato w Formie". Jak zapowiada się kolejny weekend?

Jak co tydzień prezentujemy wydarzenia, które odbędą się w weekend w Elblągu w ramach "Lata w Formie". Co nas czeka tym razem?

Ten weekend rozpoczyna piątkowy (30 lipca) koncert Quantum Trio w namiocie estradowym Galerii EL.

- Quantum Trio to polsko-chilijskie jazzcore’owe trio założone w 2012 r. Ich koncerty to czysta energia i niesamowita dawka emocji, a kompozycje to niekonwencjonalna mieszkanka jazzu, awangardy, muzyki progresywnej i popularnej. Ich najnowsza płyta bardzo spodobała się muzycznym krytykom - zachęcają organizatorzy. Start o 20, więcej tutaj.

Sobotę, 31 lipca, rozpoczynamy w Centrum Sztuki Galerii EL od "Szkicologii" (10-13). O 10 przy kościele Dobrego Pasterza (ul. Warszawska) rozpoczyna się kolejna "Sobota z przewodnikiem PTTK". O elbląskich śladach mennonitów opowie Leszek Marcinkowski.

W Bażantarni o 11 joga i warsztaty sensoryczne "kąpiele leśne". O 12 na polanie przy stoisku Parku Krajobrazowego zacznie się z kolei "Spacer z leśnikiem".

Od 12 do 14 kolejne LAT.O przy Ratuszu Staromiejskim, czyli Letnie Atrakcje Teatralne. O 14 przy Bramie Targowej będzie można zobaczyć pantomimę z Piekarczykiem.

O 14.30 w muszli koncertowej w Bażantarni odbędzie się recital aktora Tomasza Stockingera.

Od 16 do 20 "Biesiada na polanie" w Bażantarni, czyli gry, zabawy, muzyka i taniec.

Od 17 do 19 potrwa "Letnie brzmienie w parku Modrzewie".

O 21:45 na dziedzińcu elbląskiego muzeum kolejne "Letnie kino pod chmurką". Tym razem thriller "Tajemnica Marrowbone" z Anną Taylor-Joy, Georgem MacKayem i Mią Goth.

Również w tę sobotę odbędą się kursy zabytkowym tramwajem Konstal 5N na trasie Marymoncka-Saperów (trwamwaj rusza o 11.45, 13.45 i 15.45 – tak samo tramwaj będzie kursował w niedzielę).

Co będzie się działo w niedzielę, 1 sierpnia?

Od 10 do 14 kolejne "Śniadanie na trawie" w Centrum Sztuki Galeria EL, a od 11 do 14 następna odsłona "Łuczniczych niedzieli" na dziedzińcu elbląskiego muzeum.

Od 14 do 17 w MDK na Warszawskiej dwie atrakcje dla dzieci i młodzieży: rzeźbienie z gliny i puszczanie latawców i baniek mydlanych.

Od 16 do 18 kolejne spotkanie z cyklu "Rozbójnicy na ulicy" w Galerii EL.

Niedzielę kończymy w Bażantarni kolejnym spotkaniem w ramach Letniego Salonu Muzycznego, ponownie w formule sceny przy stoliku.

- Spektakl, który zaprezentują aktorzy Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu Artur Hauke i Piotr Szejn, to „Emigranci” Sławomira Mrożka, jeden z najważniejszych polskich dramatów okresu powojennego. Rzecz dzieje się w wieczór i noc sylwestrową, gdzieś w obcym kraju Europy zachodniej, w wynajmowanym, obskurnym pokoju. Tytułowymi emigrantami, jedynymi osobami dramatu są AA oraz XX, skazani na własne towarzystwo, ze wszystkimi problemami, frustracjami i konfliktami, pochodzący też z bliżej nieokreślonego kraju. Wiodącym problemem tej tragedii jest obcość. Ta obcość w „Emigrantach” ma różny wymiar, różne znaczenie; m.in. to obcość człowieka wobec innego człowieka, obcość wobec społeczeństwa czy kraju - podają organizatorzy.